https://crimea.ria.ru/20240204/vyplaty-na-vosstanovlenie-zhilya-v-novykh-regionakh-povysyat---khusnullin-1134685538.html
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин
Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях,... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T17:43
2024-02-04T17:43
2024-02-04T17:43
марат хуснуллин
новые регионы россии
стройматериалы
цены и тарифы
общество
радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.По его словам, цены на стройматериалы в новых субъектах взяты на ежемесячный контроль. "Если видим, что цена превышает (обоснованную - ред.) то воздействуем на эту ситуацию", - подчеркнул вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписаниеДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
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марат хуснуллин, новые регионы россии, стройматериалы, цены и тарифы, общество, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, новости
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах будут повышены - Хуснуллин