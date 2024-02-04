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Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин
Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях,... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T17:43
2024-02-04T17:43
марат хуснуллин
новые регионы россии
стройматериалы
цены и тарифы
общество
радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны
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СИФМЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.По его словам, цены на стройматериалы в новых субъектах взяты на ежемесячный контроль. "Если видим, что цена превышает (обоснованную - ред.) то воздействуем на эту ситуацию", - подчеркнул вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписаниеДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
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марат хуснуллин, новые регионы россии, стройматериалы, цены и тарифы, общество, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, новости
Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин

Выплаты на восстановление жилья в новых регионах будут повышены - Хуснуллин

17:43 04.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтройматериалы
Стройматериалы - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИФМЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы очень серьезно мониторим ситуацию на новых территориях, потому что мы обратили внимание, мы же даем большие средства на восстановление жилья, на ремонт квартир. Мы видим, что уже стоимость материалов подросла, люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы будем, во-первых, сумму выплат повышать", - сказал Хуснуллин журналистам на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
По его словам, цены на стройматериалы в новых субъектах взяты на ежемесячный контроль. "Если видим, что цена превышает (обоснованную - ред.) то воздействуем на эту ситуацию", - подчеркнул вице-премьер.
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