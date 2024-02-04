https://crimea.ria.ru/20240204/vyplaty-na-vosstanovlenie-zhilya-v-novykh-regionakh-povysyat---khusnullin-1134685538.html

Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин

Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Выплаты на восстановление жилья в новых регионах повысят - Хуснуллин

Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях,... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T17:43

2024-02-04T17:43

2024-02-04T17:43

марат хуснуллин

новые регионы россии

стройматериалы

цены и тарифы

общество

радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111487/49/1114874906_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_98ed44dd7c98a7a868573f751c065229.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Повышение цен на стройматериалы фиксируется в новых регионах, ввиду чего есть необходимость увеличить выплаты на восстановление жилья на этих территориях, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.По его словам, цены на стройматериалы в новых субъектах взяты на ежемесячный контроль. "Если видим, что цена превышает (обоснованную - ред.) то воздействуем на эту ситуацию", - подчеркнул вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:Маршрут автобуса Ялта-Мариуполь продлили до Донецка – новое расписаниеДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев

https://crimea.ria.ru/20240204/mariupol-fakticheski-vernuli-k-zhizni---khusnullin-1134682449.html

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, стройматериалы, цены и тарифы, общество, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, новости