Рейтинг@Mail.ru
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/v-novye-regiony-rossii-vernulis-pochti-3-mln-bezhentsev-1133654141.html
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
В новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T15:09
2023-12-19T14:59
новые регионы россии
сергей шойгу
россия
украина
новости
коллегия минобороны рф
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133654626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a5aaa07a401f3f8e980f92205ed8235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом. Также в акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район.Министр отметил, что российские группировки войск освободили территорию, в пять раз большую, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации.Он напомнил, что в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - ПутинВ новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИККогда Путин посетит новые регионы России
новые регионы россии
россия
украина
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133654626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82aedf4bb54c2bb95f1fc601a2d1530b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, сергей шойгу, россия, украина, новости, коллегия минобороны рф, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев

В новые регионы России вернулись почти 3 миллиона беженцев – Шойгу

15:09 19.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкУлица Мариуполя
Улица Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В новые регионы Российской Федерации вернулись почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом. Также в акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район.
Министр отметил, что российские группировки войск освободили территорию, в пять раз большую, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации.
Он напомнил, что в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.
Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин
В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
Когда Путин посетит новые регионы России
 
Новые регионы РоссииСергей ШойгуРоссияУкраинаНовостиКоллегия Минобороны РФОбществоЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:32Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
15:16Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
15:09В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
15:05Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин
14:56Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
14:35Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
14:27На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
14:17Названы потери ВСУ с начала спецоперации
14:13Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
14:07Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
13:59ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
13:51Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
13:40Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ
13:31Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
13:28У побережья Черного моря снимают с мели сухогруз
13:15Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл
13:01Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
12:41В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате ЖКХ для пенсионеров
12:36В ялтинских горах спасли мужчину без сознания
12:18ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товары
Лента новостейМолния