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В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
В новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T15:09
2023-12-19T15:09
2023-12-19T14:59
новые регионы россии
сергей шойгу
россия
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коллегия минобороны рф
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В новые регионы России на сегодняшний день вернулись почти три миллиона беженцев, выехавших с 2014 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, железнодорожное движение с Донбассом восстановлено, более года действует сухопутный коридор с Крымом. Также в акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район.Министр отметил, что российские группировки войск освободили территорию, в пять раз большую, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации.Он напомнил, что в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек.Свыше триллиона рублей ежегодно предусмотрено на развитие новых регионов и их постепенное вхождение в экономическую жизнь России, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".Существует несколько программ развития территорий. Первый этап – достижение среднероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, восстановление и развитие инфраструктуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, восстановление высшей школы, объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - ПутинВ новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИККогда Путин посетит новые регионы России
новые регионы россии
россия
украина
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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новые регионы россии, сергей шойгу, россия, украина, новости, коллегия минобороны рф, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
В новые регионы России вернулись почти 3 миллиона беженцев – Шойгу