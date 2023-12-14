https://crimea.ria.ru/20231214/novym-regionam-nuzhna-lgotnaya-ipoteka-na-vtorichku---putin-1133540473.html

Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин

Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичный рынок. РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:31

2023-12-14T13:31

2023-12-14T14:04

владимир путин (политик)

россия

новые регионы россии

ипотека

льготное кредитование

общество

новости

прямая линия с президентом

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичный рынок.Это, в частности, поможет привлечь медиков из других областей страны. Об этом российский президент заявил во время "Прямой линии".Еще одним дополнительным стимулом, по мнению Путина, может быть повышение первоначальных "подъемных" для медиков. Переезжающим в новые регионы докторам президент предложил повысить выплаты до двух миллионов рублей, фельдшерам - до одного миллиона рублей."Это будет хорошим стимулом. Проговорю это с правительством", - заверил глава российского государства.Министр и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник сообщил, что на данный момент в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.Ранее глава Минстроя отмечал, что программа жилищного строительства в новых регионах предусматривает возведение к 2030 году около 4 миллионов квадратных метров жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – ПутинПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем РоссииПутин рассказал, когда закончится спецоперация

https://crimea.ria.ru/20231114/stroiteli-iz-kryma-vozveli-dve-novykh-mnogoetazhki-dlya-zhiteley-mariupolya-1132782629.html

россия

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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