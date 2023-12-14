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Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин
Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичный рынок. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:31
2023-12-14T14:04
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
ипотека
льготное кредитование
общество
новости
прямая линия с президентом
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичный рынок.Это, в частности, поможет привлечь медиков из других областей страны. Об этом российский президент заявил во время "Прямой линии".Еще одним дополнительным стимулом, по мнению Путина, может быть повышение первоначальных "подъемных" для медиков. Переезжающим в новые регионы докторам президент предложил повысить выплаты до двух миллионов рублей, фельдшерам - до одного миллиона рублей."Это будет хорошим стимулом. Проговорю это с правительством", - заверил глава российского государства.Министр и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник сообщил, что на данный момент в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.Ранее глава Минстроя отмечал, что программа жилищного строительства в новых регионах предусматривает возведение к 2030 году около 4 миллионов квадратных метров жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – ПутинПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем РоссииПутин рассказал, когда закончится спецоперация
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владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, ипотека, льготное кредитование, общество, новости, прямая линия с президентом, жилье
Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин

Путин: льготную ипотеку в новых регионах необходимо распространить на вторичный рынок

13:31 14.12.2023 (обновлено: 14:04 14.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Михаил ТерещенкоПутин
Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Терещенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичный рынок.
Это, в частности, поможет привлечь медиков из других областей страны. Об этом российский президент заявил во время "Прямой линии".

"Льготная ипотека для новых регионов есть - под 2%. Но проблема в том, что это льгота действует только на новое жилье. А нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Надо так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", - сказал президент, отвечая на вопрос о мерах, которые помогли бы привлечь в новые регионы медицинские кадры.

Еще одним дополнительным стимулом, по мнению Путина, может быть повышение первоначальных "подъемных" для медиков. Переезжающим в новые регионы докторам президент предложил повысить выплаты до двух миллионов рублей, фельдшерам - до одного миллиона рублей.
"Это будет хорошим стимулом. Проговорю это с правительством", - заверил глава российского государства.
Министр и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным во вторник сообщил, что на данный момент в новых субъектах РФ восстановлены 8,4 тысячи объектов, в том числе многоквартирных домов, детских садов, школ, социальных учреждений.
Ранее глава Минстроя отмечал, что программа жилищного строительства в новых регионах предусматривает возведение к 2030 году около 4 миллионов квадратных метров жилья.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовые регионы РоссииИпотекаЛьготное кредитованиеОбществоНовостиПрямая линия с президентомЖилье
 
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