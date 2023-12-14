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Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
Трафик грузовых автомобилей по сухопутному коридору через новые регионы России со стороны Крыма на сегодняшний день составляет до 1,5 тысяч машин в сутки. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T10:09
2023-12-14T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Трафик грузовых автомобилей по сухопутному коридору через новые регионы России со стороны Крыма на сегодняшний день составляет до 1,5 тысяч машин в сутки. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.По словам Лукашенко, на маршруте приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и комфортного проезда. Пункты пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой на административной границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме."Очереди там могут возникать, особенно по утрам, когда наблюдается пик нагрузки. Но благодаря увеличению количества досмотровых комплексов и оптимизации работы всех служб на досмотр автомобиля уходит максимально короткое время", - добавил министр.Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО &gt;&gt;Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения по мосту в Запорожской области, входящему в состав сухопутного маршрута в Крым.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля.К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропускаКрым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога – БалицкийСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
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крым, сухопутный коридор в крым, минтранс крыма, николай лукашенко, дороги крыма, херсонская область, транспорт, новости крыма, общество
Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди

Ежедневно по сухопутному коридору в Крым проходит до 1,5 тысячи грузовиков – минтранс РК

10:09 14.12.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМост в составе сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
Мост в составе сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Трафик грузовых автомобилей по сухопутному коридору через новые регионы России со стороны Крыма на сегодняшний день составляет до 1,5 тысяч машин в сутки. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"Трафик на сухопутном коридоре периодически растет, но в целом он стабильный. Например, со стороны Крыма ежедневно осуществляют движение от 700 до 1500 грузовых автомобилей. Жители и гости Крыма на личных авто также активно пользуются сухопутным коридором, спрос на поездки по этой дороге вырос", - сказал руководитель ведомства.
По словам Лукашенко, на маршруте приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и комфортного проезда. Пункты пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой на административной границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
"Очереди там могут возникать, особенно по утрам, когда наблюдается пик нагрузки. Но благодаря увеличению количества досмотровых комплексов и оптимизации работы всех служб на досмотр автомобиля уходит максимально короткое время", - добавил министр.
Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО >>
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения по мосту в Запорожской области, входящему в состав сухопутного маршрута в Крым.
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.
Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля.
К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.
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Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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