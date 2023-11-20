https://crimea.ria.ru/20231120/vezd-v-krym-iz-novykh-regionov-kak-rabotayut-punkty-propuska-1132911547.html

Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска

Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска

Через пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области ежесуточно следуют более шести тысяч автомобилей, что существенно превышает пропускную... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T13:15

2023-11-20T13:15

2023-11-20T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Через пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области ежесуточно следуют более шести тысяч автомобилей, что существенно превышает пропускную способность КПП, но очередей перед пунктами не наблюдается. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым в ответ на соответствующий информационный запрос."Работа пунктов пропуска обеспечивает использование гражданами "сухопутного коридора" через новые регионы России. Ежесуточно через пункты пропуска следуют более 12 тысяч лиц и шесть тысяч автомобилей, что в 2,5 раза превышает их расчетную пропускную способность. Несмотря на это очередей перед пунктами пропуска не наблюдается", - уточнили в ведомстве.Когда вырастает трафик Въехать в Крым с территории новых субъектов РФ можно через автомобильные пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп, которые работают круглосуточно.В Погрануправлении ФСБ по Крыму также напомнили, что на выезд из региона продолжает действовать упрощенный порядок пропуска.Документы для въезда в КрымДля пересечения административной границы необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы (паспорт, для детей – свидетельство о рождении). В исключительных случаях пропуск граждан может осуществляться по документам, срок действия которых истек, а также по копии заключения об установлении личности иностранного гражданина. Этот документ выдает территориальный орган МВД России.Дополнительную информацию в режиме реального времени водители могут получить из разработанной Минтрансом России системы мониторинга и информирования, которая находится в свободном доступе в интернете.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику – АксеновКрым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога – БалицкийЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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