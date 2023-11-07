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Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T12:38
2023-11-07T12:38
сергей аксенов
железная дорога
крым
новости крыма
новые регионы россии
логистика
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он журналистам.Пока проект находится в стадии обсуждения, добавил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По мнению Балицкого, это обезопасит поезда от обстрелов ВСУ и поможет решить вопрос вывоза зерна железной руды, угля и т.д..Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути
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сергей аксенов, железная дорога, крым, новости крыма, новые регионы россии, логистика, крымский мост
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов

Аксенов поддержал идею строительства железной дороги в Крым через новые регионы

12:38 07.11.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он журналистам.

"Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка - мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар (поездов) за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей", - цитирует главу Крыма РИА Новости.

Пока проект находится в стадии обсуждения, добавил он.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По мнению Балицкого, это обезопасит поезда от обстрелов ВСУ и поможет решить вопрос вывоза зерна железной руды, угля и т.д..
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Сергей АксеновЖелезная дорогаКрымНовости КрымаНовые регионы РоссииЛогистикаКрымский мост
 
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