https://crimea.ria.ru/20231107/zheleznaya-doroga-v-krym-cherez-novye-regiony-uprostit-logistiku---aksenov-1132619802.html
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T12:38
2023-11-07T12:38
2023-11-07T12:38
сергей аксенов
железная дорога
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новые регионы россии
логистика
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он журналистам.Пока проект находится в стадии обсуждения, добавил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По мнению Балицкого, это обезопасит поезда от обстрелов ВСУ и поможет решить вопрос вывоза зерна железной руды, угля и т.д..Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, железная дорога, крым, новости крыма, новые регионы россии, логистика, крымский мост
Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
Аксенов поддержал идею строительства железной дороги в Крым через новые регионы