https://crimea.ria.ru/20231107/zheleznaya-doroga-v-krym-cherez-novye-regiony-uprostit-logistiku---aksenov-1132619802.html

Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов

Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T12:38

2023-11-07T12:38

2023-11-07T12:38

сергей аксенов

железная дорога

крым

новости крыма

новые регионы россии

логистика

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. Это позволит меньше зависеть от Крымского моста, сообщил он журналистам.Пока проект находится в стадии обсуждения, добавил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о начале строительства железной дороги со стороны Донецка, которая будет проходить от поселка Акимовка до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По мнению Балицкого, это обезопасит поезда от обстрелов ВСУ и поможет решить вопрос вывоза зерна железной руды, угля и т.д..Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнДорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути

крым

новые регионы россии

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, железная дорога, крым, новости крыма, новые регионы россии, логистика, крымский мост