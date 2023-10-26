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Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути
Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути
Объем железнодорожных перевозок в Крым в этом году вырос на четверть, пассажиропоток достиг 4,2 млн человек. О количестве поездов, самых востребованных... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T18:28
2023-10-27T10:16
радио "спутник в крыму"
крым
гранд сервис экспресс
александр ганов
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
общество
туризм в крыму
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Объем железнодорожных перевозок в Крым в этом году вырос на четверть, пассажиропоток достиг 4,2 млн человек. О количестве поездов, самых востребованных направлениях и о том, что предлагают пассажирам в пути, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.На полуостров едут чащеПо его словам, большинство пассажиров едут в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Адлера. А вот крымчане чаще всего едут в Краснодар и в Ростов-на-Дону."Летом 2023 года мы запускали прямые поезда из Челябинска, Волгограда - это новые направления. Они оказались востребованы, в следующем сезоне мы их сохраняем. Кроме того, запустим прямой поезд в Крым из Нижнего Новгорода", - делится планами глава компании.Какие поезда идут в КрымЧто касается осени, сейчас в Крым и обратно ходят 13 поездов - это больше, чем в прошлом году. Из Москвы в Симферополь продолжают отправляться комфортабельный двухэтажный круглогодичный поезд №28 и поезд из новых вагонов с душем №160, а с 5 ноября к ежедневному курсированию вернется еще и поезд №92 до Севастополя. До 4 ноября продолжит ходить сезонный поезд №174/173 Москва-Евпатория. Кроме того, на осень назначен дополнительный состав из Москвы №177 - он отправляется с Павелецкого вокзала. В те дни, когда курсирование этого поезда не предусмотрено, также с Павелецкого вокзала будет следовать еще один дополнительный поезд №175."Также продолжит курсировать ежедневно поезд Санкт-Петербург - Севастополь. Дважды в неделю отправляются составы из Омска и Перми, через день - из Кисловодска и Волгограда. Кроме того, налажено ежедневное сообщение с Адлером из Симферополя - мы назначили дополнительный поезд", - рассказал Ганов.После 10 декабря перевозчик переходит на зимнее расписание. Главные изменения коснутся московских поездов: останется двухэтажный 27/28 Москва- Симферополь и поезд 91/92 Москва-Севастополь, появляется новый состав 67/68, который доставит пассажиров в крымскую столицу. Все уходят с Казанского вокзала столицы России.Что предлагают в путиПо словам Ганова, в этом году компания обновила подвижной состав, включив в него 130 новых современных вагонов последних серий. В том числе появились вагоны с душевыми. Еще перевозчик внедрил сервис поиска забытых вещей - уже с начала года обработано более 2,5 тысяч заявок, и сервис предзаказа еды в вагонах-ресторанах - выбрать блюда можно в приложении и отправить заказ на кухню, еще находясь в купе.Чтобы пассажиры не скучали в пути, перевозчик предлагает еще и интерактив: образовательные курсы для детей, в рамках которых прямо в дороге можно получить новые знания, пройти тесты и получить сертификат для доступа на крупную образовательную платформу "Цифровой Наноград". Или же принять участие в шахматном турнире: отборочный этап проводится в онлайн-формате в поезде, финал будет очный, в его рамках определится шахматный король поезда "Таврия".Читайте также на РИА Новости Крым:Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписаниеОткрыта продажа билетов на зимние поезда в КрымВ октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
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крым, гранд сервис экспресс, александр ганов, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, общество, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, новости крыма
Дорога к морю: как ходят поезда в Крым и что предлагают в пути

В 2023 году поезда перевезли в Крым 4,2 млн человек - глава "Гранд Сервис Экспресс" Ганов

18:28 26.10.2023 (обновлено: 10:16 27.10.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Объем железнодорожных перевозок в Крым в этом году вырос на четверть, пассажиропоток достиг 4,2 млн человек. О количестве поездов, самых востребованных направлениях и о том, что предлагают пассажирам в пути, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

На полуостров едут чаще

"С начала года компания перевезла 4,2 млн пассажиров по всем направлениям. На эту дату в прошлом году было 3,4 млн, то есть статистика увеличилась на четверть. Пик пришелся на июль и август. Сейчас есть небольшой спад, тем не менее, пассажиропоток продолжает оставаться достаточно высоким", - приводит цифры Ганов.
По его словам, большинство пассажиров едут в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Адлера. А вот крымчане чаще всего едут в Краснодар и в Ростов-на-Дону.
"Летом 2023 года мы запускали прямые поезда из Челябинска, Волгограда - это новые направления. Они оказались востребованы, в следующем сезоне мы их сохраняем. Кроме того, запустим прямой поезд в Крым из Нижнего Новгорода", - делится планами глава компании.
Еще один план - запуск международного сообщения: сейчас решается вопрос о том, чтобы запустить прямые поезда из Симферополя и Севастополя в Минск. Эта перспектива может быть реализована в следующем году.

Какие поезда идут в Крым

Что касается осени, сейчас в Крым и обратно ходят 13 поездов - это больше, чем в прошлом году. Из Москвы в Симферополь продолжают отправляться комфортабельный двухэтажный круглогодичный поезд №28 и поезд из новых вагонов с душем №160, а с 5 ноября к ежедневному курсированию вернется еще и поезд №92 до Севастополя. До 4 ноября продолжит ходить сезонный поезд №174/173 Москва-Евпатория. Кроме того, на осень назначен дополнительный состав из Москвы №177 - он отправляется с Павелецкого вокзала. В те дни, когда курсирование этого поезда не предусмотрено, также с Павелецкого вокзала будет следовать еще один дополнительный поезд №175.
"Также продолжит курсировать ежедневно поезд Санкт-Петербург - Севастополь. Дважды в неделю отправляются составы из Омска и Перми, через день - из Кисловодска и Волгограда. Кроме того, налажено ежедневное сообщение с Адлером из Симферополя - мы назначили дополнительный поезд", - рассказал Ганов.
После 10 декабря перевозчик переходит на зимнее расписание. Главные изменения коснутся московских поездов: останется двухэтажный 27/28 Москва- Симферополь и поезд 91/92 Москва-Севастополь, появляется новый состав 67/68, который доставит пассажиров в крымскую столицу. Все уходят с Казанского вокзала столицы России.

Что предлагают в пути

По словам Ганова, в этом году компания обновила подвижной состав, включив в него 130 новых современных вагонов последних серий. В том числе появились вагоны с душевыми. Еще перевозчик внедрил сервис поиска забытых вещей - уже с начала года обработано более 2,5 тысяч заявок, и сервис предзаказа еды в вагонах-ресторанах - выбрать блюда можно в приложении и отправить заказ на кухню, еще находясь в купе.
"Также с помощью нашего сайта можно организовать перевозку детей с 10 до 16 лет под контролем начальника поезда и проводника. Достаточно заполнить специальную форму", - продолжает гендиректор предприятия.
Чтобы пассажиры не скучали в пути, перевозчик предлагает еще и интерактив: образовательные курсы для детей, в рамках которых прямо в дороге можно получить новые знания, пройти тесты и получить сертификат для доступа на крупную образовательную платформу "Цифровой Наноград". Или же принять участие в шахматном турнире: отборочный этап проводится в онлайн-формате в поезде, финал будет очный, в его рамках определится шахматный король поезда "Таврия".
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