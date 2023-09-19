https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 19.09.2023
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T18:12
2023-09-19T18:12
2023-09-19T18:12
крым
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
новости крыма
симферополь
адлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131522260_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_eed5d3b86ad864e95d0077515dc9101c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Новый поезд в АдлерПо данным пресс-службы, дополнительный состав добавлен к уже назначенному поезду №315/316 – это позволит соединять Симферополь и Адлер почти ежедневно. При этом расписание нового поезда будет отличаться в разные даты.Все направленияТакже перевозчик напоминает о том, что до 9 декабря в Крым продолжат курсировать поезда по следующим маршрутам:С 10 декабря начнет действовать новое расписание, отметил перевозчик.Читайте также на РИА Новости Крым:На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьКупить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
крым
симферополь
адлер
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131522260_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dd1e25a54a8b524a6e3908e269ffb911.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, симферополь, адлер
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
"Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд Симферополь – Адлер на октябрь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Новый поезд в Адлер
По данным пресс-службы, дополнительный состав добавлен к уже назначенному поезду №315/316 – это позволит соединять Симферополь и Адлер почти ежедневно. При этом расписание нового поезда будет отличаться в разные даты.
"Рекомендуем уточнять расписание при покупке билета. В первый рейс поезд отправится из Симферополя 3 октября, из Адлера – 4 октября. В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны", – уточнили в компании.
Все направления
Также перевозчик напоминает о том, что до 9 декабря в Крым продолжат курсировать поезда по следующим маршрутам:
—№27/28 Москва – Симферополь (ежедневно);
—№159/160 Москва – Симферополь (ежедневно);
—№177/178 или 175/176 Москва – Симферополь (ежедневно, кроме определенных дат);
—№91/92 Москва Севастополь (до 4 ноября через день, далее ежедневно);
—№173/174 Москва – Евпатория (до 4 ноября через день);
—№7/8 Санкт-Петербург – Севастополь (ежедневно);
—№75/76 Омск – Симферополь (2 раза в неделю);
—№ 425/426 Кисловодск – Симферополь (через день);
—№ 141/142 Пермь – Симферополь (1 раз в неделю, с 10 октября – 2 раза в неделю);
—№ 395/396 Волгоград – Симферополь (через день).
С 10 декабря начнет действовать новое расписание, отметил перевозчик.
Читайте также на РИА Новости Крым: