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В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 19.09.2023
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд
С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T18:12
2023-09-19T18:12
крым
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
новости крыма
симферополь
адлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Новый поезд в АдлерПо данным пресс-службы, дополнительный состав добавлен к уже назначенному поезду №315/316 – это позволит соединять Симферополь и Адлер почти ежедневно. При этом расписание нового поезда будет отличаться в разные даты.Все направленияТакже перевозчик напоминает о том, что до 9 декабря в Крым продолжат курсировать поезда по следующим маршрутам:С 10 декабря начнет действовать новое расписание, отметил перевозчик.Читайте также на РИА Новости Крым:На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьКупить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
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крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, симферополь, адлер
В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд

"Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд Симферополь – Адлер на октябрь

18:12 19.09.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Новый поезд в Адлер

По данным пресс-службы, дополнительный состав добавлен к уже назначенному поезду №315/316 – это позволит соединять Симферополь и Адлер почти ежедневно. При этом расписание нового поезда будет отличаться в разные даты.

"Рекомендуем уточнять расписание при покупке билета. В первый рейс поезд отправится из Симферополя 3 октября, из Адлера – 4 октября. В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны", – уточнили в компании.

Все направления

Также перевозчик напоминает о том, что до 9 декабря в Крым продолжат курсировать поезда по следующим маршрутам:
  • №27/28 Москва – Симферополь (ежедневно);
  • №159/160 Москва – Симферополь (ежедневно);
  • №177/178 или 175/176 Москва – Симферополь (ежедневно, кроме определенных дат);
  • №91/92 Москва Севастополь (до 4 ноября через день, далее ежедневно);
  • №173/174 Москва – Евпатория (до 4 ноября через день);
  • №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь (ежедневно);
  • №75/76 Омск – Симферополь (2 раза в неделю);
  • № 425/426 Кисловодск – Симферополь (через день);
  • № 141/142 Пермь – Симферополь (1 раз в неделю, с 10 октября – 2 раза в неделю);
  • № 395/396 Волгоград – Симферополь (через день).
С 10 декабря начнет действовать новое расписание, отметил перевозчик.
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