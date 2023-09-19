https://crimea.ria.ru/20230919/v-oktyabre-iz-kryma-v-adler-budet-khodit-dopolnitelnyy-poezd-1131524369.html

В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд

В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 19.09.2023

В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд

С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T18:12

2023-09-19T18:12

2023-09-19T18:12

крым

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

новости крыма

симферополь

адлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. С начала октября "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №573/574 сообщением Симферополь – Адлер, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Новый поезд в АдлерПо данным пресс-службы, дополнительный состав добавлен к уже назначенному поезду №315/316 – это позволит соединять Симферополь и Адлер почти ежедневно. При этом расписание нового поезда будет отличаться в разные даты.Все направленияТакже перевозчик напоминает о том, что до 9 декабря в Крым продолжат курсировать поезда по следующим маршрутам:С 10 декабря начнет действовать новое расписание, отметил перевозчик.Читайте также на РИА Новости Крым:На поезде в Крым: из Москвы назначены дополнительные рейсы на октябрьКупить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 днейВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

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адлер

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, новости крыма, симферополь, адлер