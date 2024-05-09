https://crimea.ria.ru/20240509/810-yu-brigadu-morpekhov-chernomorskogo-flota-preobrazuyut-v-diviziyu--putin-1137158406.html

810-ю бригаду морпехов Черноморского флота преобразуют в дивизию – Путин

810-ю бригаду морпехов Черноморского флота преобразуют в дивизию – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2024

810-ю бригаду морпехов Черноморского флота преобразуют в дивизию – Путин

810-я Отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота, бойцы которой выполняют задачи в рамках специальной военной операции, будет... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T12:49

2024-05-09T12:49

2024-05-09T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. 810-я Отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота, бойцы которой выполняют задачи в рамках специальной военной операции, будет преобразована в дивизию в связи с увеличением численности соединения до 11 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО.В ходе встречи командир бригады генерал-майор Олег Власов рассказал главе государства, что с начала специальной военной операции численность соединения составляла около 2,5 тыс. человек. За период СВО в бригады включены 19 новых боевых подразделений, и на данный момент ее численность составляет 11 365 человек. При этом оргштаные мероприятия не коснулись управления бригадой.810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты образована в 1967 году. В 2016 году 810-я отдельная бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова за участие в операции в Сирии. В 2018 году президент России присвоил ей наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу в условиях вооруженных конфликтов и за заслуги в мирное время.Бойцы бригады отличились в ходе специальной военной операции, в том числе при освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. В 2023 году Путин наградил бригаду Орденом Ушакова за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале СевастополяВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили наградыМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой

https://crimea.ria.ru/20240207/morpekhov-iz-sevastopolya-nagradili-za-otvagu-v-boyakh-pod-rabotino-1134756839.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, вооруженные силы россии, герои сво