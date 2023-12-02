Рейтинг@Mail.ru
Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231202/vosem-morpekhov-chf-nagrazhdeny-za-otvagu-v-gospitale-v-sevastopole-1133262009.html
Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя
Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил награды участникам спецоперации в севастопольском военно-морском клиническом... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T13:52
2023-12-02T14:00
министерство обороны рф
новости сво
герои сво
алексей кузьменков
награды
севастополь
военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133261259_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_4e864bd55e52a019b8cb3762b571def4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил награды участникам спецоперации в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в Минобороны.Замминистра посетил раненых бойцов во время своего визита в Севастополь в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.Кроме того, медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" получили сотрудники госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.В начале октября замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, Георгиевский крест, медаль "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени.В августе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области. Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителейВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили наградыМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
https://crimea.ria.ru/20230928/unichtozhil-diversantov-uchastnik-svo-iz-sevastopolya-nagrazhden-medalyu-1131725854.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133261259_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_f5f479a14cd34277de64f6392117a8e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, герои сво, алексей кузьменков, награды, севастополь, военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе, новости
Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя

Кузьменков в Севастополе наградил 8 морпехов ЧФ и сотрудников военного госпиталя

13:52 02.12.2023 (обновлено: 14:00 02.12.2023)
 
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил награды участникам спецоперации в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в Минобороны.
Замминистра посетил раненых бойцов во время своего визита в Севастополь в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.
"Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота, проявившие отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени", - сказано в сообщении.
Кроме того, медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" получили сотрудники госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
1 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
2 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
3 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
4 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
1 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
2 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
3 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
4 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
В начале октября замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, Георгиевский крест, медаль "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени.
В августе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области.
Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.
Участник СВО из Севастополя получил медаль ордена За заслуги перед Отечеством II степени
28 сентября, 20:43
Уничтожил диверсантов: участник СВО из Севастополя награжден медалью
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителей
В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды
Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
 
Министерство обороны РФНовости СВОГерои СВОАлексей КузьменковНаградыСевастопольВоенно-морской клинический госпиталь им. Н.И. Пирогова в СевастополеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя
13:31В Севастополе пенсионерка сломала ребра во дворе - СК начал проверку
13:09Прокуратура взяла на контроль восстановление энергоснабжения в Крыму
13:02Взяли Артемовское и выровняли край: успехи России в зоне СВО за неделю
12:53Киев за неделю потерял 8 самолетов и десятки западных ракет
12:3227 групповых высокоточных ударов по ВСУ за неделю - что уничтожено
12:21Когда Россия и МАГАТЭ проведут полномасштабные консультации по ЗАЭС
11:56В Сочи открыли первый пляж после урагана
11:28В Саках полностью восстановили подачу воды, света, газа и тепла
11:06Боевики ВСУ выпустили по Алешкам более 20 снарядов
10:39Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено
10:06"Ланцет" против десанта: ВСУ разбиты при попытке форсировать Днепр
09:44Сколько домов в Крыму освободили от воды после шторма
09:19Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу
09:03Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
08:48В центре Симферополя на выходных перекроют улицу
08:13Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство
07:38"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
07:10После урагана в Севастополе пройдет большой субботник
00:01Ветрено и до +17: погода в Крыму в субботу
Лента новостейМолния