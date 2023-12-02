https://crimea.ria.ru/20231202/vosem-morpekhov-chf-nagrazhdeny-za-otvagu-v-gospitale-v-sevastopole-1133262009.html

Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя

Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил награды участникам спецоперации в севастопольском военно-морском клиническом... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T13:52

2023-12-02T13:52

2023-12-02T14:00

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алексей кузьменков

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севастополь

военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил награды участникам спецоперации в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в Минобороны.Замминистра посетил раненых бойцов во время своего визита в Севастополь в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.Кроме того, медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" получили сотрудники госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.В начале октября замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, Георгиевский крест, медаль "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени.В августе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области. Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму передали награды семьям погибших в новых регионах строителейВ севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили наградыМедали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой

https://crimea.ria.ru/20230928/unichtozhil-diversantov-uchastnik-svo-iz-sevastopolya-nagrazhden-medalyu-1131725854.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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