Восемь морпехов ЧФ награждены за отвагу в госпитале Севастополя
Кузьменков в Севастополе наградил 8 морпехов ЧФ и сотрудников военного госпиталя
13:52 02.12.2023 (обновлено: 14:00 02.12.2023)
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил награды участникам спецоперации в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова. Об этом сообщили в Минобороны.
Замминистра посетил раненых бойцов во время своего визита в Севастополь в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.
"Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота, проявившие отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени", - сказано в сообщении.
Кроме того, медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" получили сотрудники госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
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Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
2 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
3 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФЗаместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
4 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
1 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
2 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
3 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды морпехам ЧФ в севастопольском военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
4 из 4
Заместитель министра обороны России Алексей Кузьменков вручил награды сотрудникам севастопольского военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова
© Министерство обороны РФ
В начале октября замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил ордена Мужества, Георгиевский крест, медаль "За отвагу" и "За Храбрость" 2 степени военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе. Врачи и медицинский персонал госпиталя получили медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" 2 степени.
В августе президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Очередной высокой награды севастопольские морпехи были удостоены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях за Работино в Запорожской области.
Военнослужащие Черноморского флота успешно выполняют задачи в ходе СВО, заявил командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.
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