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Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T20:42
2023-08-29T20:43
михаил развожаев
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новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным, в окрестностях этого населенного пункта только за последние три месяца украинская армия потеряла не менее 120 единиц техники."Награда в очередной раз подтверждает лишь то, что мы знаем: наши ребята - элита флота. Наши бойцы всегда на самых сложных участках! "Где мы – там Победа"! – это про наших морских пехотинцев", - отметил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20230801/za-razbituyu-kolonnu-vsu-ekipazh-tanka-alesha-predstavyat-k-nagrade-1130470576.html
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михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, владимир путин (политик), чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости крыма
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты

Путин наградил Орденом Ушакова севастопольскую бригаду морской пехоты

20:42 29.08.2023 (обновлено: 20:43 29.08.2023)
 
© Telegram Михаил Развожаев 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Наша 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты награждена Орденом Ушакова и таким образом стала дважды орденоносной! Соответствующий Указ подписал Президент Владимир Владимирович Путин, - написал Развожаев в своем Telegram-канале. - Очередной награды наши морпехи удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе Работино".
По его данным, в окрестностях этого населенного пункта только за последние три месяца украинская армия потеряла не менее 120 единиц техники.
"Награда в очередной раз подтверждает лишь то, что мы знаем: наши ребята - элита флота. Наши бойцы всегда на самых сложных участках! "Где мы – там Победа"! – это про наших морских пехотинцев", - отметил Развожаев.
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1 августа, 14:44
За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде
 
Михаил РазвожаевАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиВладимир Путин (политик)ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольНовости Крыма
 
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