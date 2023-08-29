https://crimea.ria.ru/20230829/putin-nagradil-ordenom-sevastopolskuyu-brigadu-morskoy-pekhoty-1131030906.html
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T20:42
2023-08-29T20:42
2023-08-29T20:43
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным, в окрестностях этого населенного пункта только за последние три месяца украинская армия потеряла не менее 120 единиц техники."Награда в очередной раз подтверждает лишь то, что мы знаем: наши ребята - элита флота. Наши бойцы всегда на самых сложных участках! "Где мы – там Победа"! – это про наших морских пехотинцев", - отметил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20230801/za-razbituyu-kolonnu-vsu-ekipazh-tanka-alesha-predstavyat-k-nagrade-1130470576.html
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михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, владимир путин (политик), чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости крыма
Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты
Путин наградил Орденом Ушакова севастопольскую бригаду морской пехоты
20:42 29.08.2023 (обновлено: 20:43 29.08.2023)