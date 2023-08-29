https://crimea.ria.ru/20230829/putin-nagradil-ordenom-sevastopolskuyu-brigadu-morskoy-pekhoty-1131030906.html

Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты

Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T20:42

2023-08-29T20:42

2023-08-29T20:43

михаил развожаев

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

владимир путин (политик)

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131030572_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_bee68d72890548d7c96aa1308e533529.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным, в окрестностях этого населенного пункта только за последние три месяца украинская армия потеряла не менее 120 единиц техники."Награда в очередной раз подтверждает лишь то, что мы знаем: наши ребята - элита флота. Наши бойцы всегда на самых сложных участках! "Где мы – там Победа"! – это про наших морских пехотинцев", - отметил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20230801/za-razbituyu-kolonnu-vsu-ekipazh-tanka-alesha-predstavyat-k-nagrade-1130470576.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, владимир путин (политик), чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости крыма