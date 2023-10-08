https://crimea.ria.ru/20231008/medali-dlya-geroev-boytsov-gruppirovki-dnepr-nagradili-na-peredovoy-1131933676.html

Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой

Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой

Бойцов российской группировки войск "Днепр" наградили на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T12:05

2023-10-08T12:05

2023-10-08T11:48

группировка войск "днепр"

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

награды

герои сво

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Бойцов российской группировки войск "Днепр" наградили на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.Военнослужащие получили заслуженные награды за выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Виктор Горемыкин, поблагодарив бойцов за личный вклад в общее дело, вручил им медали "За отвагу", "За храбрость", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведкиРабота "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов5 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине

россия

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, награды, герои сво, россия, херсонская область