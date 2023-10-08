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Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
Бойцов российской группировки войск "Днепр" наградили на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T12:05
2023-10-08T12:05
2023-10-08T11:48
группировка войск "днепр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Бойцов российской группировки войск "Днепр" наградили на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.Военнослужащие получили заслуженные награды за выполнение боевых задач на Херсонском направлении. Виктор Горемыкин, поблагодарив бойцов за личный вклад в общее дело, вручил им медали "За отвагу", "За храбрость", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведкиРабота "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов5 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, награды, герои сво, россия, херсонская область
Медали для героев: бойцов группировки "Днепр" наградили на передовой
Военнослужащие группировки войск "Днепр" получили медали на передовой