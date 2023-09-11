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25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине
25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.09.2023
25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине
В результате огневого поражения соединениями российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении 24 боевика ранеными и убитыми, РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T11:02
2023-09-11T11:12
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении 24 боевика ранеными и убитыми, а также минометы и гаубицу, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне при уничтожении позиций одного из подразделений ВСУ погибли шестеро и ранены четверо украинских боевиков.На Херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, ликвидированы трое военнослужащих ВСУ, еще четверо получили ранения различной степени."На Каховском направлении уничтожены гаубица "МСТА-Б" с боекомплектом, потери: пятеро военнослужащих ВСУ погибшими, двое ранеными", - сказано в сообщении.Сутками ранее соединения группировки войск "Днепр" в Херсонской области уничтожили более 20 украинских боевиков, разгромили места временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожив технику и вооружение противника. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУАрмия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине

Российская группа "Днепр" уничтожила десятки боевиков и технику ВСУ в Херсонской области

11:02 11.09.2023 (обновлено: 11:12 11.09.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении 24 боевика ранеными и убитыми, а также минометы и гаубицу, сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне при уничтожении позиций одного из подразделений ВСУ погибли шестеро и ранены четверо украинских боевиков.
На Херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, ликвидированы трое военнослужащих ВСУ, еще четверо получили ранения различной степени.
"На Каховском направлении уничтожены гаубица "МСТА-Б" с боекомплектом, потери: пятеро военнослужащих ВСУ погибшими, двое ранеными", - сказано в сообщении.
Сутками ранее соединения группировки войск "Днепр" в Херсонской области уничтожили более 20 украинских боевиков, разгромили места временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожив технику и вооружение противника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
 
Группировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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