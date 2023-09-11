https://crimea.ria.ru/20230911/25-boevikov-minomet-i-gaubitsa-dnepr-bet-protivnika-na-khersonschine-1131313928.html

25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине

25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.09.2023

25 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине

В результате огневого поражения соединениями российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении 24 боевика ранеными и убитыми, РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T11:02

2023-09-11T11:02

2023-09-11T11:12

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения соединениями российской группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки на Херсонском направлении 24 боевика ранеными и убитыми, а также минометы и гаубицу, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне при уничтожении позиций одного из подразделений ВСУ погибли шестеро и ранены четверо украинских боевиков.На Херсонском направлении уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, ликвидированы трое военнослужащих ВСУ, еще четверо получили ранения различной степени."На Каховском направлении уничтожены гаубица "МСТА-Б" с боекомплектом, потери: пятеро военнослужащих ВСУ погибшими, двое ранеными", - сказано в сообщении.Сутками ранее соединения группировки войск "Днепр" в Херсонской области уничтожили более 20 украинских боевиков, разгромили места временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожив технику и вооружение противника. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУАрмия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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