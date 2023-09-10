https://crimea.ria.ru/20230910/rabota-gruppy-dnepr-bolee-20-boevikov-vsu-unichtozheny-na-khersonschine-1131297083.html

Работа группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине

Работа группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Работа группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине

Более 20 украинских боевиков уничтожены за сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Также ликвидирована позиция и место временной... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T11:21

2023-09-10T11:21

2023-09-10T11:21

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херсон

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Более 20 украинских боевиков уничтожены за сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Также ликвидирована позиция и место временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона."На Херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери врага: четыре военнослужащих, пять получили ранения различной степени тяжести". – говорится в сообщении.Кроме того, на этом направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" разбит 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. ВСУ потеряли пять боевиков, двое были ранены.В островной зоне российские войска также уничтожили 120 мм минометный расчет с боекомплектом. Ликвидировано трое украинских военнослужащих, пятеро получили ранения.На Каховском направлении группа "Днепр" разгромила место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Девять солдат противника погибли, еще шесть боевиков ранены. Из строя выведены две единицы автомобильной техники.По данным Минобороны России, за прошедшую неделю украинская сторона потеряла больше 5400 человек, российские военные успешно отразили 94 вражеские атаки на разных направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВОЗа сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ

херсон

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсон, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, новости