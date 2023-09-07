https://crimea.ria.ru/20230907/goryat-odinakovo-kraby-paladiny-i-m777-unichtozheny-v-zone-svo-1131236107.html

Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО

Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО

В зоне спецоперации за сутки уничтожены десятки вражеских артиллерийских орудий, в числе которых гаубицы из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T16:52

2023-09-07T16:52

2023-09-07T16:46

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации за сутки уничтожены десятки вражеских артиллерийских орудий, в числе которых гаубицы из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Запорожском направлении, где ВСУ за сутки предприняли наибольшее число атак, за сутки российские подразделения лишили врага не только танков, боевых бронированных машин и БМП, но и самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, артсистемы М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании.На Донецком и Южно-Донецком направлениях ВСУ потеряли две артиллерийские установки Krab, а на Купянском и Херсонском – еще пять американских М777.Помимо этого, на разных направлениях ВС РФ уничтожили пять гаубиц Д-30 и одну "Мста-Б", орудие Д-20, пушку "Гиацинт-Б" и артустановку "Гвоздика"."Также в районе сел Красное и Новомихайловка в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", – уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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