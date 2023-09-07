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Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО
Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО
В зоне спецоперации за сутки уничтожены десятки вражеских артиллерийских орудий, в числе которых гаубицы из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T16:52
2023-09-07T16:46
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации за сутки уничтожены десятки вражеских артиллерийских орудий, в числе которых гаубицы из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Запорожском направлении, где ВСУ за сутки предприняли наибольшее число атак, за сутки российские подразделения лишили врага не только танков, боевых бронированных машин и БМП, но и самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, артсистемы М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании.На Донецком и Южно-Донецком направлениях ВСУ потеряли две артиллерийские установки Krab, а на Купянском и Херсонском – еще пять американских М777.Помимо этого, на разных направлениях ВС РФ уничтожили пять гаубиц Д-30 и одну "Мста-Б", орудие Д-20, пушку "Гиацинт-Б" и артустановку "Гвоздика"."Также в районе сел Красное и Новомихайловка в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", – уточнили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Подбили три немецких "Леопарда", польские "Крабы" и "Паладины" из США7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Горят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО

Десятки артиллерийских орудий ВСУ из США, Великобритании и Польши уничтожены в зоне СВО

16:52 07.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на передовой в ЛНР
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В зоне спецоперации за сутки уничтожены десятки вражеских артиллерийских орудий, в числе которых гаубицы из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Только на Запорожском направлении, где ВСУ за сутки предприняли наибольшее число атак, за сутки российские подразделения лишили врага не только танков, боевых бронированных машин и БМП, но и самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, артсистемы М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании.
"Уничтожена также станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации "Буковель-AD", – добавили в ведомстве.
На Донецком и Южно-Донецком направлениях ВСУ потеряли две артиллерийские установки Krab, а на Купянском и Херсонском – еще пять американских М777.
Помимо этого, на разных направлениях ВС РФ уничтожили пять гаубиц Д-30 и одну "Мста-Б", орудие Д-20, пушку "Гиацинт-Б" и артустановку "Гвоздика".
"Также в районе сел Красное и Новомихайловка в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", – уточнили в Минобороны.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиАрмия и флотВооруженные силы России
 
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