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Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T15:32
2023-09-07T15:32
2023-09-07T15:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
диверсанты
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС РФ ликвидировали пять вражеских ДРГ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.На Херсонском направлении враг предпринял три попытки прорваться на освобожденную территорию силами диверсионных групп. Деятельность еще двух групп диверсантов российские подразделения пресекли на Южно-Донецком направлении, в районе села Новомайорского в ДНР.Всего за сутки враг предпринял 28 попыток атаковать российские войска. ВСУ лишились 750 боевиков.Ранее, комментируя провальное действия ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, эксперты отмечали, что Киев от безысходности начнет усиливать отчаянные попытки навредить России, в том числе используя обстрелы мирных приграничных территорий и вылазки ДРГ, которые будет забрасывать все чаще, чтобы хоть как-то продемонстрировать свои "успехи" западным кураторам.Читайте также на РИА Новости Крым:28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГЧто происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230904/ukrainskaya-drg-pytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1131163000.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, херсонская область, донецкая народная республика (днр)
Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
Армия России ликвидировала пять украинских ДРГ – Минобороны