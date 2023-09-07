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Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T15:32
2023-09-07T15:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
диверсанты
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС РФ ликвидировали пять вражеских ДРГ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.На Херсонском направлении враг предпринял три попытки прорваться на освобожденную территорию силами диверсионных групп. Деятельность еще двух групп диверсантов российские подразделения пресекли на Южно-Донецком направлении, в районе села Новомайорского в ДНР.Всего за сутки враг предпринял 28 попыток атаковать российские войска. ВСУ лишились 750 боевиков.Ранее, комментируя провальное действия ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, эксперты отмечали, что Киев от безысходности начнет усиливать отчаянные попытки навредить России, в том числе используя обстрелы мирных приграничных территорий и вылазки ДРГ, которые будет забрасывать все чаще, чтобы хоть как-то продемонстрировать свои "успехи" западным кураторам.Читайте также на РИА Новости Крым:28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГЧто происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230904/ukrainskaya-drg-pytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1131163000.html
херсонская область
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Новости
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, херсонская область, донецкая народная республика (днр)
Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации

Армия России ликвидировала пять украинских ДРГ – Минобороны

15:32 07.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС РФ ликвидировали пять вражеских ДРГ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
На Херсонском направлении враг предпринял три попытки прорваться на освобожденную территорию силами диверсионных групп.
"На острове Переяславский, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны", – говорится в сводке.
Деятельность еще двух групп диверсантов российские подразделения пресекли на Южно-Донецком направлении, в районе села Новомайорского в ДНР.
Всего за сутки враг предпринял 28 попыток атаковать российские войска. ВСУ лишились 750 боевиков.
Ранее, комментируя провальное действия ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, эксперты отмечали, что Киев от безысходности начнет усиливать отчаянные попытки навредить России, в том числе используя обстрелы мирных приграничных территорий и вылазки ДРГ, которые будет забрасывать все чаще, чтобы хоть как-то продемонстрировать свои "успехи" западным кураторам.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ДиверсантыХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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