https://crimea.ria.ru/20230907/pyat-ukrainskikh-drg-unichtozheny-v-zone-spetsoperatsii-1131233900.html

Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации

Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Пять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации

На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T15:32

2023-09-07T15:32

2023-09-07T15:32

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

диверсанты

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На фоне провальных атак ВСУ усиливает попытки прорвать линию российской обороны на разных направлениях силами диверсионно-разведывательных групп – за сутки ВС РФ ликвидировали пять вражеских ДРГ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.На Херсонском направлении враг предпринял три попытки прорваться на освобожденную территорию силами диверсионных групп. Деятельность еще двух групп диверсантов российские подразделения пресекли на Южно-Донецком направлении, в районе села Новомайорского в ДНР.Всего за сутки враг предпринял 28 попыток атаковать российские войска. ВСУ лишились 750 боевиков.Ранее, комментируя провальное действия ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, эксперты отмечали, что Киев от безысходности начнет усиливать отчаянные попытки навредить России, в том числе используя обстрелы мирных приграничных территорий и вылазки ДРГ, которые будет забрасывать все чаще, чтобы хоть как-то продемонстрировать свои "успехи" западным кураторам.Читайте также на РИА Новости Крым:28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за суткиФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГЧто происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230904/ukrainskaya-drg-pytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1131163000.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, херсонская область, донецкая народная республика (днр)