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28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.09.2023
28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки
Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ, потери противника на всех направлениях в зоне проведения спецоперации достигли 750 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T14:50
2023-09-07T14:50
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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украина
россия
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ, потери противника на всех направлениях в зоне проведения спецоперации достигли 750 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Активнее всего враг пытался атаковать на Запорожском направлении, потеряв до 110 военнослужащих и не добившись никаких успехов."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", – сообщили в военном ведомстве.Также на Купянском направлении отражены четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на Класнолиманском направлении атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады. В результате под Кисловкой в Харьковской области и в районе села Червоная Диброва в ЛНР противник потерял свыше 105 военнослужащих. Еще столько же уничтожено и ранено на Южно-Донецком и Херсонском направлениях.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, министерство обороны рф, новости
28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки

ВСУ потеряли около 750 человек за сутки

14:50 07.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ, потери противника на всех направлениях в зоне проведения спецоперации достигли 750 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Активнее всего враг пытался атаковать на Запорожском направлении, потеряв до 110 военнослужащих и не добившись никаких успехов.
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", – сообщили в военном ведомстве.
Самые масштабные потери – более 320 человек за сутки – противник понес на Донецком направлении, в районе Клещеевки и Андреевки, где предпринял девять провальных попыток атаковать силами штурмовых групп.
Также на Купянском направлении отражены четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на Класнолиманском направлении атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады. В результате под Кисловкой в Харьковской области и в районе села Червоная Диброва в ЛНР противник потерял свыше 105 военнослужащих. Еще столько же уничтожено и ранено на Южно-Донецком и Херсонском направлениях.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.
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