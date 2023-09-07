https://crimea.ria.ru/20230907/28-atak-i-750-ubitymi-i-ranenymi-uspekhi-kontrnastupleniya-vsu-za-sutki-1131232933.html

28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки

28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.09.2023

28 атак и 750 убитыми и ранеными: "успехи" контрнаступления ВСУ за сутки

Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ, потери противника на всех направлениях в зоне проведения спецоперации достигли 750 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T14:50

2023-09-07T14:50

2023-09-07T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки отразили 28 атак ВСУ, потери противника на всех направлениях в зоне проведения спецоперации достигли 750 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Активнее всего враг пытался атаковать на Запорожском направлении, потеряв до 110 военнослужащих и не добившись никаких успехов."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", – сообщили в военном ведомстве.Также на Купянском направлении отражены четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а на Класнолиманском направлении атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады. В результате под Кисловкой в Харьковской области и в районе села Червоная Диброва в ЛНР противник потерял свыше 105 военнослужащих. Еще столько же уничтожено и ранено на Южно-Донецком и Херсонском направлениях.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном – как отреагировали в Кремле Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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