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Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
К 26 годам колонии строго режима приговорен водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T12:32
2023-09-07T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. К 26 годам колонии строго режима приговорен водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал его виновным в жестоком обращении, покушении на убийство и убийстве мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Следствием и судом установлено, что подсудимый был в боевой позиции на территории города Мариуполя под командованием военнослужащего полка "Азов"*.В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к лишению свободы на 26 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.За аналогичный случай в августе в ДНР были осуждены военнослужащие ВСУ Роман Петренко и Алексей Хроленко. Они в феврале прошлого года расстреляли автомобиль с четырьмя мирными людьми.Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской воинской части Дмитрия Храпача за приказ обстреливать мирные кварталы Донецка.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в ДонецкеБоевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных гражданЗа убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года
https://crimea.ria.ru/20230807/zverskoe-ubiystvo-sud-na-25-let-otpravil-sluzhaschego-vsu-za-reshetku-1130578900.html
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, мариуполь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, нацгвардия украины
Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя

Водитель-санитар нацгвардии Украины осужден на 26 лет за убийство мирных жителей Мариуполя

12:32 07.09.2023 (обновлено: 12:33 07.09.2023)
 
© СК РФВодитель-санитар нацгвардии Украины осужден на 26 лет за убийство мирных жителей Мариуполя
Водитель-санитар нацгвардии Украины осужден на 26 лет за убийство мирных жителей Мариуполя
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. К 26 годам колонии строго режима приговорен водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал его виновным в жестоком обращении, покушении на убийство и убийстве мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следствием и судом установлено, что подсудимый был в боевой позиции на территории города Мариуполя под командованием военнослужащего полка "Азов"*.
"В марте 2022 года он и другие военнослужащие по приказу из автоматического огнестрельного и крупнокалиберного оружия дважды производили обстрелы передвигавшихся по автодороге автомобилей с белыми лентами на зеркалах заднего вида и дверях, что указывало на нахождение в них мирных граждан. В первом случае один из мужчин получил ранение, во втором – трое гражданских лиц погибли на месте от огнестрельных ранений", - приводит подробности дела СК.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к лишению свободы на 26 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
За аналогичный случай в августе в ДНР были осуждены военнослужащие ВСУ Роман Петренко и Алексей Хроленко. Они в феврале прошлого года расстреляли автомобиль с четырьмя мирными людьми.
Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской воинской части Дмитрия Храпача за приказ обстреливать мирные кварталы Донецка.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 12:01
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