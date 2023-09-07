https://crimea.ria.ru/20230907/voditel-sanitar-natsgvardii-ukrainy-osuzhden-za-ubiystvo-zhiteley-mariupolya-1131228094.html

Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя

Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя

К 26 годам колонии строго режима приговорен водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T12:32

2023-09-07T12:32

2023-09-07T12:33

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

мариуполь

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

нацгвардия украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131227845_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e583a235c34acc5c50aa6adbbaecf48a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. К 26 годам колонии строго режима приговорен водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал его виновным в жестоком обращении, покушении на убийство и убийстве мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Следствием и судом установлено, что подсудимый был в боевой позиции на территории города Мариуполя под командованием военнослужащего полка "Азов"*.В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к лишению свободы на 26 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.За аналогичный случай в августе в ДНР были осуждены военнослужащие ВСУ Роман Петренко и Алексей Хроленко. Они в феврале прошлого года расстреляли автомобиль с четырьмя мирными людьми.Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской воинской части Дмитрия Храпача за приказ обстреливать мирные кварталы Донецка.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в ДонецкеБоевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных гражданЗа убийство из пушки мирного жителя в ДНР солдат ВСУ получил 22 года

https://crimea.ria.ru/20230807/zverskoe-ubiystvo-sud-na-25-let-otpravil-sluzhaschego-vsu-za-reshetku-1130578900.html

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, мариуполь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, нацгвардия украины