Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
Водитель-санитар нацгвардии Украины осужден на 26 лет за убийство мирных жителей Мариуполя
12:32 07.09.2023 (обновлено: 12:33 07.09.2023)
© СК РФВодитель-санитар нацгвардии Украины осужден на 26 лет за убийство мирных жителей Мариуполя
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. К 26 годам колонии строго режима приговорен водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения 21-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал его виновным в жестоком обращении, покушении на убийство и убийстве мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следствием и судом установлено, что подсудимый был в боевой позиции на территории города Мариуполя под командованием военнослужащего полка "Азов"*.
"В марте 2022 года он и другие военнослужащие по приказу из автоматического огнестрельного и крупнокалиберного оружия дважды производили обстрелы передвигавшихся по автодороге автомобилей с белыми лентами на зеркалах заднего вида и дверях, что указывало на нахождение в них мирных граждан. В первом случае один из мужчин получил ранение, во втором – трое гражданских лиц погибли на месте от огнестрельных ранений", - приводит подробности дела СК.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к лишению свободы на 26 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
За аналогичный случай в августе в ДНР были осуждены военнослужащие ВСУ Роман Петренко и Алексей Хроленко. Они в феврале прошлого года расстреляли автомобиль с четырьмя мирными людьми.
Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира украинской воинской части Дмитрия Храпача за приказ обстреливать мирные кварталы Донецка.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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