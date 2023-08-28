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Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке
Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке
Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил командира украинской воинской части Дмитрия Храпача к пожизненному заключению за приказ... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T12:51
2023-08-28T12:51
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
донецк
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил командира украинской воинской части Дмитрия Храпача к пожизненному заключению за приказ обстреливать мирные кварталы Донецка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.В суде было установлено, что по его приказу 30 декабря 2022 года было нанесено не менее шести ударов из НIMARS и "Ураган" по жилому сектору Донецка, в результате чего погиб военный следователь.Командир 27 отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с мирными жителями, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.С начала 2022 года в Донецке от обстрелов ВСУ пострадало около двух тысяч многоквартирных и пяти тысяч частных домов, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В новогоднюю ночь 2023 года ракетным ударом был поражен Донецкий краеведческий музей, который за время боевых действий дважды подвергался атаке.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал о ситуации на самом "горячем" направлении СВОТрое детей ранены в результате обстрела ВСУ ДонецкаАрмия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, донецк, суд, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, закон и право, новости
Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке

Верховный суд ДНР заочно приговорил полковника ВСУ к пожизненному заключению

12:51 28.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил командира украинской воинской части Дмитрия Храпача к пожизненному заключению за приказ обстреливать мирные кварталы Донецка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.
В суде было установлено, что по его приказу 30 декабря 2022 года было нанесено не менее шести ударов из НIMARS и "Ураган" по жилому сектору Донецка, в результате чего погиб военный следователь.
"Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2022 года по приказу Храпача произведены не менее шести выстрелов из РСЗО М142 HIMARS и РСЗО 9К57 "Ураган" по гражданской инфраструктуре – жилому сектору города Донецка. В результате этих преступных действий погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков", - информирует пресс-служба ведомства.
Командир 27 отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач признан виновным в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с мирными жителями, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
С начала 2022 года в Донецке от обстрелов ВСУ пострадало около двух тысяч многоквартирных и пяти тысяч частных домов, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В новогоднюю ночь 2023 года ракетным ударом был поражен Донецкий краеведческий музей, который за время боевых действий дважды подвергался атаке.
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