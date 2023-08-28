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Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке
Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке
С начала 2022 года в Донецке от обстрелов ВСУ повреждено порядка двух тысяч многоквартирных и пяти тысяч частных домов. Об этом сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T10:37
2023-08-28T10:37
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
донецк
обстрелы всу
происшествия
общество
новости сво
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. С начала 2022 года в Донецке от обстрелов ВСУ повреждено порядка двух тысяч многоквартирных и пяти тысяч частных домов. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам врио главы ДНР, массовые восстановительные работы в городе пока не проводятся из-за постоянных обстрелов. Они станут возможными только после того, как противник будет отодвинут на достаточное расстояние.Тем не менее, на примерах Мариуполя и Волновахи, в которых сегодня строительство жилья и социальных объектов идет ударными темпами, можно не сомневаться, что Донецк также будет восстановлен, добавил Пушилин.Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в текущем году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.Масштабные работы по восстановлению комфортной мирной жизни людей ведутся в Мариуполе и Волновахе, где построены и открыты после ремонта школы и больницы, храмы и общественные пространства.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ ДонецкаАэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – ХуснуллинМузыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне
https://crimea.ria.ru/20230811/khusnullin-rasskazal-ob-integratsii-porta-mariupolya-v-morskuyu-logistiku-rf-1130675715.html
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), донецк, обстрелы всу, происшествия, общество, новости сво, новости, новые регионы россии
Названо количество поврежденных от обстрелов ВСУ домов в Донецке

Пушилин: в Донецке от обстрелов ВСУ повреждено 7 тысяч многоквартирных и частных домов

10:37 28.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. С начала 2022 года в Донецке от обстрелов ВСУ повреждено порядка двух тысяч многоквартирных и пяти тысяч частных домов. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Ущерб достаточно серьезный нанесен Донецку. Только с начала 2022 года повреждено противником около двух тысяч домов многоквартирных и порядка пяти тысяч домов индивидуальных", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио главы ДНР, массовые восстановительные работы в городе пока не проводятся из-за постоянных обстрелов. Они станут возможными только после того, как противник будет отодвинут на достаточное расстояние.
Тем не менее, на примерах Мариуполя и Волновахи, в которых сегодня строительство жилья и социальных объектов идет ударными темпами, можно не сомневаться, что Донецк также будет восстановлен, добавил Пушилин.
Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тысячи объектов, в том числе 3,5 тысячи многоквартирных домов. Также в текущем году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Масштабные работы по восстановлению комфортной мирной жизни людей ведутся в Мариуполе и Волновахе, где построены и открыты после ремонта школы и больницы, храмы и общественные пространства.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоНовости СВОНовостиНовые регионы России
 
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