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Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне
Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне
РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T19:07
2023-08-21T19:07
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Август. Крым. Молодые, красивые, талантливые в периметре арт-кластера "Таврида". Вот он, живописный Меганом, и чайки, и морской прибой, и сцена в паре метров от воды, и легкость. И вдруг контрастное:Раскат, громоотвод. Пленил запах утра.Напалм в ветрах. На пол братан!Меня кидает в грусть, и не отпустит.Нет, нет, не отпустит.Полгода нет воды. Мама, ты как там…На сцене он все время в движении, взаимодействует с публикой и от этого кайфует. Динамичный, живой, настоящий.Дима ОМ - 24-летний рэп-исполнитель из Донецка, рассказал РИА Новости Крым о том, как рождается творчество под обстрелами.О чем шепчет ДонбассЕму всегда хотелось творчества. Подростками дурачились, снимали с другом юмористические вайны. Потом пришла музыка. Потом война. Мама работала в госпитале: везли одного за другим, мины, мины, "лепестки", ноги, ноги… едва выдерживала, делилась, рассказывала. А на улицах разрывы. Опыт пережитого в строчках: "Это, дядя, Горловка. Тут все по-серьезному. Шо там улицы шепчут? Как там наше гетто? "- О чем шепчет Горловка, Донецк, Донбасс?- Вы были в Донецке? Я не могу об этом говорить. Чтобы понять, нужно приехать туда, остаться хотя бы на денек, посмотреть своими глазами. Сейчас это не проблема, никто не мешает, пусть приезжают.- Как рождаются музыка и тексты?- Исключительно перевариванием, когда смотришь на все, что происходит, искренне чувствуешь, тогда рождается текст и музыка. Меня заряжает жизнь. Самое важное - оставаться всегда человеком, быть честным, правдивым, искренним.Привыкнуть к войне"Сначала написал первый музыкальный альбом, у меня была сотня подписчиков ВКонтакте и мы просто собирали небольшие концертики - 30, 40, 60 человек. Потом в Донецке пришло 800. Вот так оно все и было. Сейчас в Донецке нельзя давать концерты, массовые мероприятия запрещены, но раньше давали раз в 2-3 месяца", - продолжает артист.Сейчас в активе исполнителя более семидесяти песен. Подписчиков - десятки тысяч. Самый первый трек, после которого о нем заговорили, - "А пацан не спит". Это, правда, сильно."Люди привыкли, люди всегда привыкают. Вселенная, дай теперь всем сил. Господь, храни поголовно: от Петровки и до Гвардейки, от Пролетарки до Аэропорта. Каждого, кто защищает. Каждого воина, брата и друга".Простые пацаны с периферииКонечно, есть разное. И о любви: "Ой! Как это я не просек, что мне тебя всегда будет мало?" - с клипами "за 3,5 копейки", но все равно классными, стильными, талантливыми. И все же основное - о буднях Донбасса.Вот, например, Алчевск. "Калаши", бежевый ВАЗ "двойка", пацаны едут за водой на родник. Здесь все знают вода - самая большая ценность. В кадре - улицы города, Дима с пустыми "баклашками" - в обеих руках по пять, читает:"Голос Донбасса – сила в делах. Какой дзен-чилаут? Ежедневно кусает пчела. Тут сегодня как будто вчера. Закален мой регион. Сила духа – бетон. Сила мысли – питон" .Это клип на песню "Дима дома", срежиссированный известным продюсером Юрием Бардашем. Осторожно, присутствует обсценная лексика! Любителям другой музыки и брюзгам можно проходить мимо."Это так, потому что это честно. У меня нет цели что-то выдумать, что-то выстроить", - говорит ОМ.Простые пацаны с периферии. Очень талантливые и настоящие.Творческие планыПока за пределами Донбасса почти не выступали. Дима и его коллектив экспериментируют в жанрах и манере музыкального повествования, строят планы.Артист убежден: писать музыку, которая будет резонировать с людьми, - главная задача для артиста. Для человека - помнить свои корни. В его родных краях это знают очень хорошо. Именно это Донбасс защищает долгих девять лет."Я считаю, нужно всегда обращаться к корням, к истории. Мой путь начался, когда я начал изучать историю государства, историю литературы, читать стихи классиков. Это только кажется, что "за бугром" всегда что-то лучше, что-то красивее. Все не так. Обращаемся к истокам, смотрим начало - все встанет на свои места".Пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа . Он объединил на площадке арт-кластера более 3500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Одним из ключевых событий "Тавриды.АРТ" стал музыкальный фестиваль, который собрал на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнеры фестиваля - Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN, Uma2rman и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.Читайте также на РИА Новости Крым:Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит КрымМерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства
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Галина Оленева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таврида.арт, культура, искусство , крым, судакская крепость, новости крыма, общество, авторы
Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне

Молодой исполнитель из Донбасса Дима Ом рассказал о своем творчестве

19:07 21.08.2023
 
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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Август. Крым. Молодые, красивые, талантливые в периметре арт-кластера "Таврида". Вот он, живописный Меганом, и чайки, и морской прибой, и сцена в паре метров от воды, и легкость. И вдруг контрастное:
Раскат, громоотвод. Пленил запах утра.
Напалм в ветрах. На пол братан!
Меня кидает в грусть, и не отпустит.
Нет, нет, не отпустит.
Полгода нет воды. Мама, ты как там…
На сцене он все время в движении, взаимодействует с публикой и от этого кайфует. Динамичный, живой, настоящий.
Дима ОМ - 24-летний рэп-исполнитель из Донецка, рассказал РИА Новости Крым о том, как рождается творчество под обстрелами.

О чем шепчет Донбасс

Ему всегда хотелось творчества. Подростками дурачились, снимали с другом юмористические вайны. Потом пришла музыка. Потом война. Мама работала в госпитале: везли одного за другим, мины, мины, "лепестки", ноги, ноги… едва выдерживала, делилась, рассказывала. А на улицах разрывы. Опыт пережитого в строчках: "Это, дядя, Горловка. Тут все по-серьезному. Шо там улицы шепчут? Как там наше гетто? "
- О чем шепчет Горловка, Донецк, Донбасс?
- Вы были в Донецке? Я не могу об этом говорить. Чтобы понять, нужно приехать туда, остаться хотя бы на денек, посмотреть своими глазами. Сейчас это не проблема, никто не мешает, пусть приезжают.
- Как рождаются музыка и тексты?
- Исключительно перевариванием, когда смотришь на все, что происходит, искренне чувствуешь, тогда рождается текст и музыка. Меня заряжает жизнь. Самое важное - оставаться всегда человеком, быть честным, правдивым, искренним.

Привыкнуть к войне

"Сначала написал первый музыкальный альбом, у меня была сотня подписчиков ВКонтакте и мы просто собирали небольшие концертики - 30, 40, 60 человек. Потом в Донецке пришло 800. Вот так оно все и было. Сейчас в Донецке нельзя давать концерты, массовые мероприятия запрещены, но раньше давали раз в 2-3 месяца", - продолжает артист.
Сейчас в активе исполнителя более семидесяти песен. Подписчиков - десятки тысяч. Самый первый трек, после которого о нем заговорили, - "А пацан не спит". Это, правда, сильно.
"Люди привыкли, люди всегда привыкают. Вселенная, дай теперь всем сил. Господь, храни поголовно: от Петровки и до Гвардейки, от Пролетарки до Аэропорта. Каждого, кто защищает. Каждого воина, брата и друга".
© РИА Новости КрымДима ОМ - рэп-исполнитель из Донецка
Дима ОМ - рэп-исполнитель из Донецка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым
Дима ОМ - рэп-исполнитель из Донецка
"Когда ты там долго находишься - привыкаешь. Если инопланетяне завтра прилетят, мы будем удивлены. А через два года родятся люди, для которых это будет в порядке вещей. Вот также: долгое время тебя могут пугать взрывы, ты можешь дергаться, но если ты какое-то время живешь - это становится повседневностью. Нет. Все-таки не привыкаешь. Смиряешься", - говорит ОМ.

Простые пацаны с периферии

Конечно, есть разное. И о любви: "Ой! Как это я не просек, что мне тебя всегда будет мало?" - с клипами "за 3,5 копейки", но все равно классными, стильными, талантливыми. И все же основное - о буднях Донбасса.
Вот, например, Алчевск. "Калаши", бежевый ВАЗ "двойка", пацаны едут за водой на родник. Здесь все знают вода - самая большая ценность. В кадре - улицы города, Дима с пустыми "баклашками" - в обеих руках по пять, читает:
"Голос Донбасса – сила в делах. Какой дзен-чилаут? Ежедневно кусает пчела. Тут сегодня как будто вчера. Закален мой регион. Сила духа – бетон. Сила мысли – питон" .
Это клип на песню "Дима дома", срежиссированный известным продюсером Юрием Бардашем. Осторожно, присутствует обсценная лексика! Любителям другой музыки и брюзгам можно проходить мимо.
"Это так, потому что это честно. У меня нет цели что-то выдумать, что-то выстроить", - говорит ОМ.
Простые пацаны с периферии. Очень талантливые и настоящие.

Творческие планы

Пока за пределами Донбасса почти не выступали. Дима и его коллектив экспериментируют в жанрах и манере музыкального повествования, строят планы.
"В скором времени надеемся на сольные концерты. Скорее всего, в сентябре выйдет "эпишка" (мини-альбом, - ред.), и там будем думать дальше. Вот Крым вдохновил: море, горы, виды такие классные, как это может не вдохновить? Следующая песня, может, о Крыме будет. Еще подумаем над этим", - улыбается исполнитель.
Артист убежден: писать музыку, которая будет резонировать с людьми, - главная задача для артиста. Для человека - помнить свои корни. В его родных краях это знают очень хорошо. Именно это Донбасс защищает долгих девять лет.
"Я считаю, нужно всегда обращаться к корням, к истории. Мой путь начался, когда я начал изучать историю государства, историю литературы, читать стихи классиков. Это только кажется, что "за бугром" всегда что-то лучше, что-то красивее. Все не так. Обращаемся к истокам, смотрим начало - все встанет на свои места".
Пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа . Он объединил на площадке арт-кластера более 3500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Одним из ключевых событий "Тавриды.АРТ" стал музыкальный фестиваль, который собрал на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнеры фестиваля - Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN, Uma2rman и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.
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