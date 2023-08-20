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Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства
Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства
Строительство масштабного контент-центра с инфраструктурой для организации полного цикла кинопроизводства продолжается в Крыму в бухте Капсель на территории... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T17:24
2023-08-20T19:11
арт-кластер "таврида"
андрей мерзликин
кино
культура
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Строительство масштабного контент-центра с инфраструктурой для организации полного цикла кинопроизводства продолжается в Крыму в бухте Капсель на территории "Академии Меганом", комплекс позволит молодым кинематографистам создавать новое российское кино, сказал РИА Новости заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.Комплекс строится на территории площадью 6 гектар и будет включать в себя большой павильонный комплекс с тремя павильонами для съемок, открытую съемочную площадку и парк кинодекораций. Здесь разместятся студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные. Помимо этого будет построена и вспомогательная инфраструктура: цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения, парковки для легкового и специального транспорта, площадка для натурных съемок и парк кинодекораций. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".Строительство первого этапа контент-центра планируется завершить в третьем квартале 2024 года. Аналогов подобного центра на побережье Черного моря нет, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида".Контент-центр станет центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке.
https://crimea.ria.ru/20230817/putin-otsenil-potentsial-festivalya-tavridaart-v-krymu--1130799423.html
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арт-кластер "таврида", андрей мерзликин, кино, культура, крым, новости
Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства

Андрей Мерзликин приятно удивлен строительством в Крыму студии кинопроизводства

17:24 20.08.2023 (обновлено: 19:11 20.08.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мерзликин
Актер Андрей Мерзликин - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Строительство масштабного контент-центра с инфраструктурой для организации полного цикла кинопроизводства продолжается в Крыму в бухте Капсель на территории "Академии Меганом", комплекс позволит молодым кинематографистам создавать новое российское кино, сказал РИА Новости заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.
"Только с радостью (воспринимаю факт строительства центра), любое появление новых кинематографических возможностей для производства нового контента только обнадеживает. Для молодого поколения кинематографистов будет поле непаханое – снимать фильмы, то, что для них важно, близко и дорого. Я отношусь к этому с удивлением. Мы когда были студентами, такого не строилось и такого не было. С радостью смотрим на то, что потенциал в кинопроизводстве растет", - сказал Мерзликин.
Комплекс строится на территории площадью 6 гектар и будет включать в себя большой павильонный комплекс с тремя павильонами для съемок, открытую съемочную площадку и парк кинодекораций. Здесь разместятся студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные. Помимо этого будет построена и вспомогательная инфраструктура: цех по производству декораций, склады, административные и технические помещения, парковки для легкового и специального транспорта, площадка для натурных съемок и парк кинодекораций. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".
Строительство первого этапа контент-центра планируется завершить в третьем квартале 2024 года. Аналогов подобного центра на побережье Черного моря нет, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида".
Контент-центр станет центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке.
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Арт-кластер "Таврида"Андрей МерзликинКиноКультураКрымНовости
 
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