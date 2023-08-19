https://crimea.ria.ru/20230819/solist-uma2rman-vladimir-kristovskiy-priznalsya-za-chto-lyubit-krym-1130817266.html

Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым

Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался в любви к Крыму, поделился личными крымскими историями и впечатлениями от инфраструктурных перемен на... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T13:45

2023-08-19T13:45

2023-08-19T13:45

uma2rman

таврида.арт

музыка

крым

общество

культура

судак

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался в любви к Крыму, поделился личными крымскими историями и впечатлениями от инфраструктурных перемен на полуострове на полях Фестиваля молодого искусства "Таврида-Арт" в Крыму.По его словам, за последние девять лет Крым кардинально изменился в инфраструктурном плане, а локацию, в которой расположен арт-кластер "Таврида" вообще невозможно узнать.Пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходит в эти дни в бухте Капсель в Крыму. Он объединил на площадке арт-кластера более 3500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Одним из ключевых событий "Тавриды.АРТ" станет музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнеры фестиваля - Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN, Uma2rman и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.Читайте также на РИА Новости Крым:SHAMAN в Крыму раскрыл главный секрет своего творчестваПутин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в КрымуМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uma2rman, таврида.арт, музыка, крым, общество, культура, судак, новости крыма