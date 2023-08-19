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Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым
Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался в любви к Крыму, поделился личными крымскими историями и впечатлениями от инфраструктурных перемен на... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T13:45
2023-08-19T13:45
2023-08-19T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался в любви к Крыму, поделился личными крымскими историями и впечатлениями от инфраструктурных перемен на полуострове на полях Фестиваля молодого искусства "Таврида-Арт" в Крыму.По его словам, за последние девять лет Крым кардинально изменился в инфраструктурном плане, а локацию, в которой расположен арт-кластер "Таврида" вообще невозможно узнать.Пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходит в эти дни в бухте Капсель в Крыму. Он объединил на площадке арт-кластера более 3500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Одним из ключевых событий "Тавриды.АРТ" станет музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнеры фестиваля - Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN, Uma2rman и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.Читайте также на РИА Новости Крым:SHAMAN в Крыму раскрыл главный секрет своего творчестваПутин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в КрымуМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"
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uma2rman, таврида.арт, музыка, крым, общество, культура, судак, новости крыма
Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым
Солист Uma2rman Владимир Кристовский на "Тавриде" признался в любви к Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский признался в любви к Крыму, поделился личными крымскими историями и впечатлениями от инфраструктурных перемен на полуострове на полях Фестиваля молодого искусства "Таврида-Арт" в Крыму.
"Крым знаем и любим давно, поскольку приезжаем сюда с детства. Первый раз приехал, когда мне было два года. Я этого не помню, но есть доказательство - фотография, где я стою на камне. С тех пор мы здесь везде катались, путешествовали", - признался солист коллектива.
По его словам, за последние девять лет Крым кардинально изменился в инфраструктурном плане, а локацию, в которой расположен арт-кластер "Таврида" вообще невозможно узнать.
"Конкретно на этом месте, где сейчас "Таврида", ничего не было. Мы здесь катались на кроссовых мотоциклах, и у меня друг сломал четыре ребра. Пытались позвонить в скорую, но скорая сказала: "Мы туда не поедем, там нет дороги". Здесь вообще ничего не было. Погрузили друга в машину каких-то рыбаков, еле-еле довезли до больницы. Теперь, конечно, разница колоссальная. Мы не узнали эти места", - рассказал артист.
Пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходит в эти дни в бухте Капсель в Крыму. Он объединил на площадке арт-кластера более 3500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Одним из ключевых событий "Тавриды.АРТ" станет музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнеры фестиваля - Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN, Uma2rman и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.
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