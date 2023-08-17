https://crimea.ria.ru/20230817/putin-otsenil-potentsial-festivalya-tavridaart-v-krymu--1130799423.html

Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму

Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму

Президент России Владимир Путин поприветствовал всех причастных к фестивалю молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, среди которых сегодня военнослужащие и... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T22:22

2023-08-17T22:22

2023-08-17T22:39

владимир путин (политик)

кремль

москва

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таврида.арт

культура

новости

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал всех причастных к фестивалю молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, среди которых сегодня военнослужащие и семьи участников СВО. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер подчеркнул, что в этом году фестиваль отмечает свое пятилетие, в очередной раз объединяя в Крыму не только начинающих представителей культуры, но и ученых, специалистов из мира моды, волонтеров и журналистов. Здесь всех ждут насыщенные события, интересные знакомства и дискуссии, во время которых участники фестиваля смогут обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом и идеями, чтобы получить задел для осуществления своих новых проектов, отметил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым: Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида" В Судаке ограничат движение в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"

москва

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), кремль, москва, крым, таврида.арт, культура, новости, искусство