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Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
Президент России Владимир Путин поприветствовал всех причастных к фестивалю молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, среди которых сегодня военнослужащие и... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T22:22
2023-08-17T22:22
2023-08-17T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал всех причастных к фестивалю молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, среди которых сегодня военнослужащие и семьи участников СВО. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский лидер подчеркнул, что в этом году фестиваль отмечает свое пятилетие, в очередной раз объединяя в Крыму не только начинающих представителей культуры, но и ученых, специалистов из мира моды, волонтеров и журналистов. Здесь всех ждут насыщенные события, интересные знакомства и дискуссии, во время которых участники фестиваля смогут обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом и идеями, чтобы получить задел для осуществления своих новых проектов, отметил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым: Мир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида" В Судаке ограничат движение в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"
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владимир путин (политик), кремль, москва, крым, таврида.арт, культура, новости, искусство
Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
Путин поприветствовал участников фестиваля "Таврида.АРТ" и гостей, среди которых герои СВО
22:22 17.08.2023 (обновлено: 22:39 17.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поприветствовал всех причастных к фестивалю молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, среди которых сегодня военнослужащие и семьи участников СВО. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что "Таврида.АРТ" неустанно укрепляет свой созидательный потенциал и традиции и, как всегда, приветливо встречает гостей, которых с каждым годом становится все больше. Сегодня в числе зрителей семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, известные исполнители, жители Республики Крым, Севастополя и Донбасса", – отметил президент в обращении к участникам проекта.
Российский лидер подчеркнул, что в этом году фестиваль отмечает свое пятилетие, в очередной раз объединяя в Крыму не только начинающих представителей культуры, но и ученых, специалистов из мира моды, волонтеров и журналистов. Здесь всех ждут насыщенные события, интересные знакомства и дискуссии, во время которых участники фестиваля смогут обсудить актуальные проблемы, обменяться опытом и идеями, чтобы получить задел для осуществления своих новых проектов, отметил Путин.
"Уверен, фестиваль пройдет успешно, откроет для вас новые возможности для духовного и профессионального роста, надолго запомнится своей доброжелательной атмосферой", – заключил президент.
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