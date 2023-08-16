https://crimea.ria.ru/20230816/v-sudake-ogranichat-dvizhenie-v-dni-festivalya-tavridaart-1130679996.html

В Судаке ограничат движение в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"

В Судаке ограничат движение в дни Фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Судаке ограничат движение в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"

С 17 по 21 августа на участке дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет прекращено автомобильное движение в связи с проведением фестиваля... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T10:20

2023-08-16T10:20

2023-08-16T10:20

судак

крым

таврида.арт

транспорт

отдых в крыму

общество

культура

искусство

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/60/1115296003_0:206:3872:2384_1920x0_80_0_0_42ce8e2fc3f5bf0a19de510c65c65562.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 17 по 21 августа на участке дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет прекращено автомобильное движение в связи с проведением фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.Жители и гости Крыма, проживающие на территории перекрытой зоны, смогут получить специальные пропуска для передвижения по указанному участку в даты проведения фестиваля.Зрители фестиваля смогут добраться до территории проведения мероприятий бесплатно на организованном трансфере. Шаттлы в сторону площадки фестиваля будут курсировать ежедневно с 14:00 до 21:30, сообщили в пресс-службе арт-кластера.Пятый по счету фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Капсельской бухте Судака 17-21 августа. На одной сцене мероприятия выступят АНЕТ САЙ, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Митя Фомин, SHAMAN, а также специальные гости фестиваля — Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа "Любэ"."Таврида.АРТ" — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий "Меганом" и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20230706/mir-lyubov-iskusstvo-odin-den-iz-zhizni-art-klastera-tavrida-1129857593.html

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, таврида.арт, транспорт, отдых в крыму, общество, культура, искусство , новости крыма