https://crimea.ria.ru/20230818/shaman-v-krymu-raskryl-glavnyy-sekret-svoego-tvorchestva-1130813227.html

Shaman в Крыму раскрыл главный секрет своего творчества

Shaman в Крыму раскрыл главный секрет своего творчества - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Shaman в Крыму раскрыл главный секрет своего творчества

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, назвал любовь главным секретом своего творчества. Об этом он рассказал журналистам на полях Фестиваля... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T19:18

2023-08-18T19:18

2023-08-18T19:18

shaman (шаман)

таврида.арт

музыка

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общество

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СУДАК, 18 авг - РИА Новости Крым. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, назвал любовь главным секретом своего творчества. Об этом он рассказал журналистам на полях Фестиваля молодого искусства "Таврида-Арт" в Крыму.Пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходит в эти дни в бухте Капель в Крыму. Он объединил на площадке арт-кластера более 3500 молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Одним из ключевых событий "Тавриды.АРТ" станет музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене молодых исполнителей и мэтров российской эстрады. Хэдлайнерами фестиваля станут Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин, SHAMAN и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы. Концертная программа пройдет при участии специальных гостей - народных артистов России Григория Лепса и Николая Расторгуева.

https://crimea.ria.ru/20220826/shou-biznes-ne-pro-menya--shaman-o-patriotizme-imidzhe-i-khitakh-1124303004.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

shaman (шаман), таврида.арт, музыка, крым, общество, новости