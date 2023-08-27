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Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка
Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка
Трое детей получили ранения и контузии в результате обстрела украинскими войсками Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T21:36
2023-08-27T21:36
донецк
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
обстрелы всу
происшествия
новости сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Трое детей получили ранения и контузии в результате обстрела украинскими войсками Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.Утром 27 августа глава города предупредил, что ВСУ "держат под постоянными обстрелами Киевский и Куйбышевский районы" и призвал горожан быть осторожнее и не выходить из укрытий без лишней необходимости.Позже стало известно, что в результате очередного утреннего обстрела повреждены частные домовладения по ул. Артема и ул. Новороссийской.Около 7 часов вечера Кулемзин сообщил о прямом попадании при обстреле ВСУ в кровлю многоэтажного дома на ул. Рационализаторов в Петровском районе Донецка. Еще несколько домовладений получили разной степени повреждения на ул. Ургальской.Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами, возник пожар в здании университета экономики и торговли. Читайте также на РИА Новости Крым:Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ БелгородчиныБеспилотник врезался в жилой дом в КурскеДля борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
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донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, обстрелы всу, происшествия, новости сво, украина, россия, новости
Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

В Донецке от обстрела ВСУ пострадали трое детей – они в больнице

21:36 27.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Трое детей получили ранения и контузии в результате обстрела украинскими войсками Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 г. р. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города", – сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
Утром 27 августа глава города предупредил, что ВСУ "держат под постоянными обстрелами Киевский и Куйбышевский районы" и призвал горожан быть осторожнее и не выходить из укрытий без лишней необходимости.
Позже стало известно, что в результате очередного утреннего обстрела повреждены частные домовладения по ул. Артема и ул. Новороссийской.
Около 7 часов вечера Кулемзин сообщил о прямом попадании при обстреле ВСУ в кровлю многоэтажного дома на ул. Рационализаторов в Петровском районе Донецка. Еще несколько домовладений получили разной степени повреждения на ул. Ургальской.
Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами, возник пожар в здании университета экономики и торговли.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинОбстрелы ВСУПроисшествияНовости СВОУкраинаРоссияНовости
 
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