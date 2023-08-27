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Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Трое детей ранены в результате обстрела ВСУ Донецка

Трое детей получили ранения и контузии в результате обстрела украинскими войсками Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T21:36

2023-08-27T21:36

2023-08-27T21:36

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алексей кулемзин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Трое детей получили ранения и контузии в результате обстрела украинскими войсками Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.Утром 27 августа глава города предупредил, что ВСУ "держат под постоянными обстрелами Киевский и Куйбышевский районы" и призвал горожан быть осторожнее и не выходить из укрытий без лишней необходимости.Позже стало известно, что в результате очередного утреннего обстрела повреждены частные домовладения по ул. Артема и ул. Новороссийской.Около 7 часов вечера Кулемзин сообщил о прямом попадании при обстреле ВСУ в кровлю многоэтажного дома на ул. Рационализаторов в Петровском районе Донецка. Еще несколько домовладений получили разной степени повреждения на ул. Ургальской.Ранее Кулемзин сообщал, что ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами, возник пожар в здании университета экономики и торговли. Читайте также на РИА Новости Крым:Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ БелгородчиныБеспилотник врезался в жилой дом в КурскеДля борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков

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донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, обстрелы всу, происшествия, новости сво, украина, россия, новости