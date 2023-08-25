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Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков
В регионах России, на территории которых действует средний уровень реагирования, в подчинение оперативных штабов переданы воинские части и подразделения силовых РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T20:08
2023-08-25T20:08
владимир путин (политик)
крым
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В регионах России, на территории которых действует средний уровень реагирования, в подчинение оперативных штабов переданы воинские части и подразделения силовых структур. Это сделано в целях усиления общественной безопасности и выполнения задач по борьбе с ДРГ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан и опубликован на портале правовой информации.Оперативные штабы в таких регионах получили "полномочия по обеспечению согласованности применения" всех этих сил и средств.Как гласит положение 8³ этого указа, определять потребность в привлечении всех перечисленных подразделений, а также осуществлять руководство ими должен представитель Минобороны РФ, включенный в состав оперативного штаба. Его решения будут носить обязательный характер.Кроме того, отныне оперативные штабы получают право на добровольной основе привлекать для решения задач обычных граждан. При этом их следует обеспечивать необходимым оборудованием, средствами защиты и связи.Силовым ведомствам предписано до 30 сентября передать в ведение оперштабов все перечисленные в документе подразделения, оборудование и материальные ресурсы для их обеспечения.В новых регионах России, где действует военное положение, этим же указом создаются штабы обороны, руководство которыми будут также осуществлять представители МО РФ.Указом президента предписывается "создать межведомственные координирующие органы (штабы обороны), которые осуществляют функции штаба территориальной обороны и оперативного штаба субъекта Российской Федерации".В состав каждого штаба обороны будут включены руководители региональных органов МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии, а также представители органов местной власти.Средний ("желтый") уровень реагирования введен указом президента в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.Атаки украинских боевиков на регионы РФ значительно участились в последние месяцы. Так, 23 августа был предотвращен заход вражеской ДРГ на территорию Брянской области. Подобные попытки предпринимались и ранее, 16 августа четверо диверсантов были убиты подразделениями ФСБ и Минобороны при попытке прорыва на территорию РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - ПесковОдин человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую областьОдин человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область
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владимир путин (политик), крым, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, севастополь, краснодарский край, белгородская область, брянская область, воронежская область, курская область, ростовская область
Для борьбы с ДРГ в состав оперштаба Крыма включили военных и силовиков

Путин приказал ввести в структуру оперативных штабов воинские части, Росгвардию, ФСБ и МЧС

20:08 25.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоеннослужащие РФ. Участники СВО
Военнослужащие РФ. Участники СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В регионах России, на территории которых действует средний уровень реагирования, в подчинение оперативных штабов переданы воинские части и подразделения силовых структур. Это сделано в целях усиления общественной безопасности и выполнения задач по борьбе с ДРГ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина подписан и опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, "… в оперативное подчинение оперативных штабов регионов Российской Федерации, на территориях которых введен средний уровень реагирования, передаются воинские части и подразделения ВС РФ, войск Национальной гвардии РФ, силы и средства Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, органов внутренних дел РФ, а также силы и средства соответствующих субъектов РФ".
Оперативные штабы в таких регионах получили "полномочия по обеспечению согласованности применения" всех этих сил и средств.
Как гласит положение 8³ этого указа, определять потребность в привлечении всех перечисленных подразделений, а также осуществлять руководство ими должен представитель Минобороны РФ, включенный в состав оперативного штаба. Его решения будут носить обязательный характер.
Кроме того, отныне оперативные штабы получают право на добровольной основе привлекать для решения задач обычных граждан. При этом их следует обеспечивать необходимым оборудованием, средствами защиты и связи.
Силовым ведомствам предписано до 30 сентября передать в ведение оперштабов все перечисленные в документе подразделения, оборудование и материальные ресурсы для их обеспечения.
В новых регионах России, где действует военное положение, этим же указом создаются штабы обороны, руководство которыми будут также осуществлять представители МО РФ.
Указом президента предписывается "создать межведомственные координирующие органы (штабы обороны), которые осуществляют функции штаба территориальной обороны и оперативного штаба субъекта Российской Федерации".
В состав каждого штаба обороны будут включены руководители региональных органов МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии, а также представители органов местной власти.
Средний ("желтый") уровень реагирования введен указом президента в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Атаки украинских боевиков на регионы РФ значительно участились в последние месяцы. Так, 23 августа был предотвращен заход вражеской ДРГ на территорию Брянской области. Подобные попытки предпринимались и ранее, 16 августа четверо диверсантов были убиты подразделениями ФСБ и Минобороны при попытке прорыва на территорию РФ.
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Владимир Путин (политик)КрымНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМинистерство обороны РФСевастопольКраснодарский крайБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКурская областьРостовская область
 
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