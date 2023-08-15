https://crimea.ria.ru/20230815/odin-chelovek-ranen-pri-popytke-zakhoda-ukrainskoy-drg-v-bryanskuyu-oblast-1130751349.html

Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область

Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при попытке захода диверсионной группы в регион пострадал один человек. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T16:29

2023-08-15T16:29

2023-08-15T16:07

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александр богомаз

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при попытке захода диверсионной группы в регион пострадал один человек.15 августа днем российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в село Курковичи Стародубского муниципального округа. Повреждены производственные помещения сельхозпредприятия. О пострадавших изначально не сообщалось.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую областьВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвыБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, брянская область, новости, александр богомаз, диверсанты