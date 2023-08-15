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Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область
Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при попытке захода диверсионной группы в регион пострадал один человек. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T16:29
2023-08-15T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при попытке захода диверсионной группы в регион пострадал один человек.15 августа днем российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в село Курковичи Стародубского муниципального округа. Повреждены производственные помещения сельхозпредприятия. О пострадавших изначально не сообщалось.В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую областьВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвыБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
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новости сво, брянская область, новости, александр богомаз, диверсанты
Один человек ранен при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область

Богомаз: один человек ранен при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

16:29 15.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при попытке захода диверсионной группы в регион пострадал один человек.
15 августа днем российские силовики предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в село Курковичи Стародубского муниципального округа. Повреждены производственные помещения сельхозпредприятия. О пострадавших изначально не сообщалось.

"По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В Брянской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Новости СВОБрянская областьНовостиАлександр БогомазДиверсанты
 
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