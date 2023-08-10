https://crimea.ria.ru/20230810/vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-zhertvy-1130656213.html
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.08.2023
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T16:57
2023-08-10T16:57
2023-08-10T16:57
брянская область
александр богомаз
новости
новости сво
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130396866_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_ad16789b2095586c1934f60906139c51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в ходе обстрела повреждения получило имущество сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130396866_135:0:1280:859_1920x0_80_0_0_eb65c05a6d4f7b9621355da5afc674ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, новости, новости сво, обстрелы всу
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
Богомаз: один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ села Чаусы в Брянской области