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ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.08.2023
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы
Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T16:57
2023-08-10T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в ходе обстрела повреждения получило имущество сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
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брянская область, александр богомаз, новости, новости сво, обстрелы всу
ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы

Богомаз: один человек погиб и двое ранены при обстреле ВСУ села Чаусы в Брянской области

16:57 10.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ходе обстрела повреждения получило имущество сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.
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Брянская областьАлександр БогомазНовостиНовости СВООбстрелы ВСУ
 
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