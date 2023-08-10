https://crimea.ria.ru/20230810/vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-zhertvy-1130656213.html

ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы

ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.08.2023

ВСУ атаковали Брянскую область – есть жертвы

Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T16:57

2023-08-10T16:57

2023-08-10T16:57

брянская область

александр богомаз

новости

новости сво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены в результате украинского обстрела села Чаусы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, в ходе обстрела повреждения получило имущество сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в селе Чуровичи в результате очередного обстрела со стороны Украины было повреждено здание врачебной амбулатории и возникли перебои со светом. Обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSПриграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшиеБоевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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