Рейтинг@Mail.ru
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230810/pogibli-pyat-chelovek-vsu-obstrelyali-predpriyatie-na-zaporozhe-iz-himars-1130648691.html
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по предприятию в Токмакском районе Запорожской области, погибли пять человек. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T12:04
2023-08-10T12:04
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
евгений балицкий
himars
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942156_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_e53511e902284b2390236b824898a1a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по предприятию в Токмакском районе Запорожской области, погибли пять человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Врио губернатора также добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Противник несет очень большие потери, но продолжает кидать своих солдат на убой. Так, по словам Балицкого, накануне ВСУ начали подвозить новых солдат для восстановления боеспособности.Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском районах, отметил руководитель региона.Также в Энергодаре в районе 9-этажного дома сбит дрон-камикадзе, который летел со стороны Каховского водохранилища. Дрон сдетонировал, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненыхВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на ХерсонщинеБелгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые
https://crimea.ria.ru/20230807/zaporozhskuyu-oblast-atakovali-40-raz-za-sutki--shestero-ranenykh-1130577205.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942156_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_6ac66cd34f4c53c90537d68e38faca37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия, обстрелы всу, евгений балицкий, himars, новости
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS

Балицкий: пять человек погибли в результате обстрела ВСУ предприятия в Токмакском районе

12:04 10.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по предприятию в Токмакском районе Запорожской области, погибли пять человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Вчера около двух часов дня противник нанес ракетный удар из HIMARS по предприятию "Гранд Карьер", расположенному вблизи села Трудовое Токмакского района. Пострадали семь человек из числа местных жителей, работников предприятия. Пятеро погибли, двое находятся в больнице. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана максимальная помощь и поддержка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Врио губернатора также добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Противник несет очень большие потери, но продолжает кидать своих солдат на убой. Так, по словам Балицкого, накануне ВСУ начали подвозить новых солдат для восстановления боеспособности.
Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском районах, отметил руководитель региона.
Также в Энергодаре в районе 9-этажного дома сбит дрон-камикадзе, который летел со стороны Каховского водохранилища. Дрон сдетонировал, пострадавших нет.
Последствия обстрела ВСУ мирных населенных пунктов Запорожской области
7 августа, 10:42
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненых
ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые
Запорожская областьПроисшествияОбстрелы ВСУЕвгений БалицкийHIMARSНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМС
12:39В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд
12:17Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
12:04Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
11:53После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести
11:46У жителя Крыма нашли три килограмма конопли
11:38ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель
11:25В Крыму человек сорвался со скалы и получил множественные травмы
11:16ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
11:08Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в Крыму
10:56Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
10:41Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
10:24Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
10:12В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
10:05Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
09:49В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
09:32Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
09:17В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм
08:39В Ровненской области уничтожена нефтебаза
08:17В Крым едут учиться сервису - эксперт
Лента новостейМолния