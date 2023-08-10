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Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по предприятию в Токмакском районе Запорожской области, погибли пять человек. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T12:04
2023-08-10T12:04
2023-08-10T12:04
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
евгений балицкий
himars
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по предприятию в Токмакском районе Запорожской области, погибли пять человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Врио губернатора также добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Противник несет очень большие потери, но продолжает кидать своих солдат на убой. Так, по словам Балицкого, накануне ВСУ начали подвозить новых солдат для восстановления боеспособности.Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском районах, отметил руководитель региона.Также в Энергодаре в районе 9-этажного дома сбит дрон-камикадзе, который летел со стороны Каховского водохранилища. Дрон сдетонировал, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожскую область атаковали 40 раз за сутки – шестеро раненыхВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на ХерсонщинеБелгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненые
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, обстрелы всу, евгений балицкий, himars, новости
Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
Балицкий: пять человек погибли в результате обстрела ВСУ предприятия в Токмакском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по предприятию в Токмакском районе Запорожской области, погибли пять человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Вчера около двух часов дня противник нанес ракетный удар из HIMARS по предприятию "Гранд Карьер", расположенному вблизи села Трудовое Токмакского района. Пострадали семь человек из числа местных жителей, работников предприятия. Пятеро погибли, двое находятся в больнице. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана максимальная помощь и поддержка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Врио губернатора также добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Противник несет очень большие потери, но продолжает кидать своих солдат на убой. Так, по словам Балицкого, накануне ВСУ начали подвозить новых солдат для восстановления боеспособности.
Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском районах, отметил руководитель региона.
Также в Энергодаре в районе 9-этажного дома сбит дрон-камикадзе, который летел со стороны Каховского водохранилища. Дрон сдетонировал, пострадавших нет.
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