https://crimea.ria.ru/20230810/vsu-usilili-obstrel-aleshek-chto-proiskhodit-na-khersonschine-1130647575.html
ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.08.2023
ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
выпустили из ствольной артиллерии 101 снаряд по гражданской инфраструктуре сел и городов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T11:16
2023-08-10T11:16
2023-08-10T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под огнем ВСУ. За сутки украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 101 снаряд по гражданской инфраструктуре сел и городов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Интенсивнее всего обстреливался город Алешки – там зафиксировано 25 "прилетов", Казачьи Лагеря, Корсунку и Голую Пристань боевики атаковали по 14 раз, а в Крынки попало 12 снарядов.Кроме того, в течение ночи боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки и Казачьих Лагерей, выпустив всего 36 снарядов из ствольной артиллерии.Наличие жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский десант попытался высадиться в Херсонской областиРакеты НАТО попали в школу в Херсонской областиВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядов
https://crimea.ria.ru/20230809/v-donetske-ukrainskiy-snaryad-popal-v-dom--pogib-rebenok-1130631537.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, новые регионы россии, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 101 снаряд из ствольной артиллерии за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области снова оказались под огнем ВСУ. За сутки украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 101 снаряд по гражданской инфраструктуре сел и городов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Интенсивнее всего обстреливался город Алешки – там зафиксировано 25 "прилетов", Казачьи Лагеря, Корсунку и Голую Пристань боевики атаковали по 14 раз, а в Крынки попало 12 снарядов.
Кроме того, в течение ночи боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Подстепного, Корсунки и Казачьих Лагерей, выпустив всего 36 снарядов из ствольной артиллерии.
Наличие жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений уточняются.
Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь
по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии.
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