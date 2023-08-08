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Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области
Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области
Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T12:07
2023-08-08T12:07
2023-08-08T12:16
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всу (вооруженные силы украины)
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вооруженные силы россии
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группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ночью боевики ВСУ пытались высадиться с двух катеров возле села Казачьи Лагеря.Он уточнил, что противника в районе Казачьих Лагерей нет, левый берег находится под контролем и защитой российских войск. "Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены", - заверил глава региона.Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери украинских войск составили 28 человек убитыми и 23 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовПотери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техникиУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
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РИА Новости Крым
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Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области
Сальдо: пресечена попытка украинского десанта высадиться у Казачьих Лагерей
12:07 08.08.2023 (обновлено: 12:16 08.08.2023)