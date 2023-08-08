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Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области
Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области
Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T12:07
2023-08-08T12:16
новости сво
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
вооруженные силы россии
украина
россия
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ночью боевики ВСУ пытались высадиться с двух катеров возле села Казачьи Лагеря.Он уточнил, что противника в районе Казачьих Лагерей нет, левый берег находится под контролем и защитой российских войск. "Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены", - заверил глава региона.Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери украинских войск составили 28 человек убитыми и 23 ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовПотери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техникиУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
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новости сво, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, вооруженные силы россии, украина, россия, группировка войск "днепр"
Украинский десант попытался высадиться в Херсонской области

Сальдо: пресечена попытка украинского десанта высадиться у Казачьих Лагерей

12:07 08.08.2023 (обновлено: 12:16 08.08.2023)
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYУкраинские десантники
Украинские десантники - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ночью боевики ВСУ пытались высадиться с двух катеров возле села Казачьи Лагеря.
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что противника в районе Казачьих Лагерей нет, левый берег находится под контролем и защитой российских войск.
"Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены", - заверил глава региона.
Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери украинских войск составили 28 человек убитыми и 23 ранеными.
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