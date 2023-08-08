https://crimea.ria.ru/20230808/gruppirovka-dnepr-bet-po-pozitsiyam-vsu-unichtozheny-30-boevikov-1130600008.html

Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков

Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков

Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T11:29

2023-08-08T11:29

2023-08-08T11:29

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери украинских войск составили 28 человек убитыми и 23 ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция подразделений ВСУ, четыре боевика ВСУ уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Также в результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожены 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. Потери противника – восемь боевиков убиты, десять ранены.Днем ранее бойцы "Днепра" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника, уничтожив 33 украинских боевика.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовПотери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техникиВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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