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Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков
Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков
Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T11:29
2023-08-08T11:29
2023-08-08T11:29
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили позицию ВСУ в островной зоне и место дислокации одного из подразделений противника, потери украинских войск составили 28 человек убитыми и 23 ранеными. Об этом сообщают экстренные службы региона."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция подразделений ВСУ, четыре боевика ВСУ уничтожены, пять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Также в результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожены 120 мм миномет, расчет и боекомплект к нему, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом. Потери противника – восемь боевиков убиты, десять ранены.Днем ранее бойцы "Днепра" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника, уничтожив 33 украинских боевика.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усилили обстрелы Херсонщины – за сутки выпущено больше 100 снарядовПотери ВСУ за сутки превысили 500 боевиков и три десятка единиц техникиВС России разгромили пункт управления и три склада боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Группировка "Днепр" бьет по позициям ВСУ: уничтожены 30 боевиков
Бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили 28 боевиков ВСУ и гаубицу "Мста-Б"