https://crimea.ria.ru/20230807/topyat-lodki-i-byut-pozitsii-vsu-rabota-gruppirovki-dnepr-na-khersonschine-1130576430.html

Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине

Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине

Соединения группировки войск "Днепр" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника. Уничтожено 33 РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T09:51

2023-08-07T09:51

2023-08-07T09:51

херсонская область

группировка войск "днепр"

сво

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника. Уничтожено 33 украинских боевика, еще 13 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.Так, две лодки с украинскими боевиками были уничтожены в островной зоне, возле острова Борщевой. Здесь потери ВСУ составили десять человек. Еще одна лодка, в которой находилось пять солдат, была разбита районе острова Белогрудый.На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Три боевика ликвидированы, еще четверо получили ранения.Также на этом направлении была вскрыта позиция одного из подразделений ВСУ, потери противника: шесть человек убитыми, четверо – ранеными.На Каховском направлении за минувшие сутки также уничтожена позиция одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Берислав. Потери ВСУ на данном направлении: четверо уничтожены, трое – ранены.Также бойцы группировки "Днепр" вывели из строя гаубицу Д-30 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, двое получили различные ранения.Как сообщали экстренные службы накануне, российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских боевиков, еще 11 получили различные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперацииБойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", сво, потери всу , новости