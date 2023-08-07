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Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине
Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине
Соединения группировки войск "Днепр" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника. Уничтожено 33 РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T09:51
2023-08-07T09:51
херсонская область
группировка войск "днепр"
сво
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника. Уничтожено 33 украинских боевика, еще 13 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.Так, две лодки с украинскими боевиками были уничтожены в островной зоне, возле острова Борщевой. Здесь потери ВСУ составили десять человек. Еще одна лодка, в которой находилось пять солдат, была разбита районе острова Белогрудый.На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Три боевика ликвидированы, еще четверо получили ранения.Также на этом направлении была вскрыта позиция одного из подразделений ВСУ, потери противника: шесть человек убитыми, четверо – ранеными.На Каховском направлении за минувшие сутки также уничтожена позиция одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Берислав. Потери ВСУ на данном направлении: четверо уничтожены, трое – ранены.Также бойцы группировки "Днепр" вывели из строя гаубицу Д-30 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, двое получили различные ранения.Как сообщали экстренные службы накануне, российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских боевиков, еще 11 получили различные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперацииБойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
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96
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херсонская область, группировка войск "днепр", сво, потери всу , новости
Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине

Группировка "Днепр" в Херсонской области ликвидировала 33 боевика и потопила 3 лодки ВСУ

09:51 07.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" разбили за сутки две вражеские позиции на Каховском и Херсонском направлениях, потопили три лодки противника. Уничтожено 33 украинских боевика, еще 13 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.
Так, две лодки с украинскими боевиками были уничтожены в островной зоне, возле острова Борщевой. Здесь потери ВСУ составили десять человек. Еще одна лодка, в которой находилось пять солдат, была разбита районе острова Белогрудый.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Три боевика ликвидированы, еще четверо получили ранения.
Также на этом направлении была вскрыта позиция одного из подразделений ВСУ, потери противника: шесть человек убитыми, четверо – ранеными.
На Каховском направлении за минувшие сутки также уничтожена позиция одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Берислав. Потери ВСУ на данном направлении: четверо уничтожены, трое – ранены.
Также бойцы группировки "Днепр" вывели из строя гаубицу Д-30 с боекомплектом, пять боевиков ВСУ погибли, двое получили различные ранения.
Как сообщали экстренные службы накануне, российские военнослужащие группировки войск "Днепр" разгромили за сутки четыре позиции противника на двух основных направлениях и уничтожили 27 украинских боевиков, еще 11 получили различные ранения.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"СВОПотери ВСУНовости
 
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