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Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации
Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации
Армия России отразила 13 атак и три контратаки ВСУ на линии соприкосновения в зоне спецоперации, потери врага по всему фронту за сутки составили почти 900... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T14:53
2023-08-05T14:53
2023-08-05T14:53
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Армия России отразила 13 атак и три контратаки ВСУ на линии соприкосновения в зоне спецоперации, потери врага по всему фронту за сутки составили почти 900 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 10 атак противника под Белогоровкой, Авдеевкой и Старомихайловкой в ДНР. "Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка", – добавили в Минобороны.Противник за сутки потерял на этом направлении до 230-ти боевиков.Еще 100 военнослужащих ВСУ лишились на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества, российские войска успешно отразили три попытки наступления штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ. А также нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Новоегоровки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.Кроме того, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое в Харьковской области российские военные трижды сорвали контратаки врага. "Отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", – уточнили в военном ведомстве.В результате за сутки здесь было уничтожено до 140 украинских боевиков.Большие потери противник понес и на Южно-Донецком направлении. Российская авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" нанесели поражение ВСУ под Угледаром, Пречистовкой, Старомайорским и Ровнополем в ДНР. Украинская армия потеряла здесь свыше 210-ти человек. Столько же боевиков ликвидированы на Запорожском и Херсонском направлениях.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 126-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах.Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении российскими войсками еще одного населенного пункта в ЛНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныБойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружениеАрмию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости
Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации
В зоне СВО отражено 13 атак и три контратаки ВСУ – ликвидированы почти 900 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Армия России отразила 13 атак и три контратаки ВСУ на линии соприкосновения в зоне спецоперации, потери врага по всему фронту за сутки составили почти 900 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 10 атак противника под Белогоровкой, Авдеевкой и Старомихайловкой в ДНР.
"Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка", – добавили в Минобороны.
Противник за сутки потерял на этом направлении до 230-ти боевиков.
Еще 100 военнослужащих ВСУ лишились на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества, российские войска успешно отразили три попытки наступления штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ. А также нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Новоегоровки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.
Кроме того, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое в Харьковской области российские военные трижды сорвали контратаки врага. "Отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", – уточнили в военном ведомстве.
В результате за сутки здесь было уничтожено до 140 украинских боевиков.
Большие потери противник понес и на Южно-Донецком направлении. Российская авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" нанесели поражение ВСУ под Угледаром, Пречистовкой, Старомайорским и Ровнополем в ДНР. Украинская армия потеряла здесь свыше 210-ти человек. Столько же боевиков ликвидированы на Запорожском и Херсонском направлениях.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 126-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138-ми районах.
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