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Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлении две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T11:36
2023-08-05T11:36
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлении две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки сократив вражеские ряды на почти 70 боевиков. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в островной зоне Херсонской области позицию одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс, а под Ивановкой – гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь составили 20 человек.Еще 27 человек и техника выведены из строя на Херсонском направлении. Здесь же уничтожены два 120 мм минометных расчета, а также гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе н. п. Белозерка.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФАрмию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"Призывной возраст повышен – подписан законЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости
Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение

Бойцы "Днепра" уничтожили позиции и орудия подразделений ВСУ на двух направлениях

11:36 05.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлении две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки сократив вражеские ряды на почти 70 боевиков. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в результате огневого поражения соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в островной зоне Херсонской области позицию одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс, а под Ивановкой – гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь составили 20 человек.
"На Херсонском направлении уничтожены два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе н. п. Белозерка", – уточнили в сообщении. Враг потерял здесь еще 21 боевика.
Еще 27 человек и техника выведены из строя на Херсонском направлении. Здесь же уничтожены два 120 мм минометных расчета, а также гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе н. п. Белозерка.
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