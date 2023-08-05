https://crimea.ria.ru/20230805/boytsy-gruppirovki-dnepr-raznesli-pozitsii-vsu-i-unichtozhili-vooruzhenie-1130547805.html

Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение

Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлении две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T11:36

2023-08-05T11:36

2023-08-05T11:36

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском и Каховском направлении две позиции подразделений ВСУ, а также гаубицы и минометные расчеты, за сутки сократив вражеские ряды на почти 70 боевиков. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в островной зоне Херсонской области позицию одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс, а под Ивановкой – гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери врага здесь составили 20 человек.Еще 27 человек и техника выведены из строя на Херсонском направлении. Здесь же уничтожены два 120 мм минометных расчета, а также гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе н. п. Белозерка.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу вручил госнаграды военным в зоне СВО - Минобороны РФАрмию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"Призывной возраст повышен – подписан законЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог

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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости