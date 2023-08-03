https://crimea.ria.ru/20230803/zapad-aktivno-gotovitsya-k-razdelu-ukrainy--politolog-1130495565.html

Запад активно готовится к разделу Украины – политолог

Запад активно готовится к разделу Украины – политолог - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Запад активно готовится к разделу Украины – политолог

Страны Запада, в первую очередь Польша, активно готовятся к разделу Украины и ждут наиболее удобного момента, чтобы осуществить этот сценарий. Такое мнение... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T07:02

2023-08-03T07:02

2023-08-03T07:02

радио "спутник в крыму"

украина

польша

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мнения

игорь шатров

политика

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Страны Запада, в первую очередь Польша, активно готовятся к разделу Украины и ждут наиболее удобного момента, чтобы осуществить этот сценарий. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".В частности, по мнению эксперта, поводом к этому может послужить государственный переворот на Украине или гибель президента Владимира Зеленского.Также "удобным моментом" для начала активной фазы раздела Украины могут послужить президентские выборы в США в 2024 году, когда американцам "будет не до Украины", предположил Шатров.В этом случае у Польши и других стран появится возможность каким-то образом спровоцировать ситуацию, чтобы ввести свой "миротворческий контингент" под предлогом "защиты жителей Западной Украины от российской агрессии".Стремительное наступление российских войск также может заставить Польшу и другие страны активизировать раздел Украины, добавил политолог.При этом Шатров выразил уверенность, что дальше границ Волыни и Львовской области эти "миротворцы" не сунутся.Амбиции Польши в отношении Западной УкраиныПрезидент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины. Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".Путин также заявил, что Россия не будет вмешиваться, если киевский режим захочет "расплатиться с хозяевами своими землями", но в случае развязывания агрессии против Белоруссии Москва воспримет это как агрессию против РФ и будет отвечать всеми имеющимися средствами.23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать" бойцы "Вагнера", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа. По словам белорусского лидера, они хотят "сходить на экскурсию" в Варшаву и в Жешув – польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что "Польша – это член НАТО, и при необходимости войска США будут защищать каждый дюйм территории альянса".Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства.Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - ПутинПольша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнениеЕсли Западная Украина войдет в состав Польши: прогноз эксперта

https://crimea.ria.ru/20230711/pochemu-vopros-po-ukraine-vnosit-raskol-v-ryady-nato--mnenie-eksperta-1129979920.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, польша, сво, россия, новости, мнения, игорь шатров, политика, нато