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Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"

Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"

Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T19:35

2024-05-21T19:35

2024-05-21T19:44

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александр юрьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой администрации Александром Юрьевым.Глава предприятия подчеркнул, что за первую половину дня специалисты "Воды Крыма" наполнили резервуары чистой воды. В 15:30 вода начала самотеком наполнять водоводы. По его оценке, ситуация к данному часу достаточно уверенная и стабильная.И добавил, что в среду весь город уже должен получать воду в обычном режиме.Во вторник власти Евпатории сообщили о продлении сроков проведения ремонта водовода, из-за которого город и прилегающие населенные пункты остался без водоснабжения. Был продлен режим кратковременного пребывания для детских садов и дистант для школ.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы

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2024

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