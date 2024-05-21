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Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"
Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"
Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T19:35
2024-05-21T19:44
евпатория
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водовод
водоснабжение
вода крыма
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой администрации Александром Юрьевым.Глава предприятия подчеркнул, что за первую половину дня специалисты "Воды Крыма" наполнили резервуары чистой воды. В 15:30 вода начала самотеком наполнять водоводы. По его оценке, ситуация к данному часу достаточно уверенная и стабильная.И добавил, что в среду весь город уже должен получать воду в обычном режиме.Во вторник власти Евпатории сообщили о продлении сроков проведения ремонта водовода, из-за которого город и прилегающие населенные пункты остался без водоснабжения. Был продлен режим кратковременного пребывания для детских садов и дистант для школ.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы
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Новости
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евпатория, новости крыма, крым, водовод, водоснабжение, вода крыма, вода в крыму, александр юрьев
Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"

В "Воде Крыма" назвали время восстановления подачи воды в Евпаторию

19:35 21.05.2024 (обновлено: 19:44 21.05.2024)
 
© РИА Новости. Яков АндреевВодопроводный кран. Архивное фото
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Водоснабжение низинных районов Евпатории будет восстановлено уже к 20-21 часу вторника. Об этом сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик на совещании в главой администрации Александром Юрьевым.
Глава предприятия подчеркнул, что за первую половину дня специалисты "Воды Крыма" наполнили резервуары чистой воды. В 15:30 вода начала самотеком наполнять водоводы. По его оценке, ситуация к данному часу достаточно уверенная и стабильная.
"Предполагаем, что ближе к 20-21 часам вечера абоненты низинных районов Евпатории получат воду", – сказал Новик.
И добавил, что в среду весь город уже должен получать воду в обычном режиме.
Во вторник власти Евпатории сообщили о продлении сроков проведения ремонта водовода, из-за которого город и прилегающие населенные пункты остался без водоснабжения. Был продлен режим кратковременного пребывания для детских садов и дистант для школ.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.
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ЕвпаторияНовости КрымаКрымВодоводВодоснабжениеВода КрымаВода в КрымуАлександр Юрьев
 
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