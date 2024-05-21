https://crimea.ria.ru/20240521/sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-denisom-obramtsom-1137469309.html

Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом

Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом

В Севастополе во вторник простились с погибшим героем спецоперации, росгвардейцем Денисом Обрамцом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T19:57

2024-05-21T19:57

2024-05-21T19:57

севастополь

утраты

память

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник простились с погибшим героем спецоперации, росгвардейцем Денисом Обрамцом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Денис Обрамец родился и вырос в Севастополе, окончил школу в 2019 году, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли, увлекался футболом.После срочной службы в одной из береговых частей ЧФ, с началом спецоперации заключил контракт о прохождении военной службы в войсках Национальной гвардии РФ, неоднократно направлялся для выполнения служебно-боевых задач в зону проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием ЕфимовымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, память, михаил развожаев