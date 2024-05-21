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Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом
Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом
В Севастополе во вторник простились с погибшим героем спецоперации, росгвардейцем Денисом Обрамцом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T19:57
2024-05-21T19:57
2024-05-21T19:57
севастополь
утраты
память
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник простились с погибшим героем спецоперации, росгвардейцем Денисом Обрамцом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Денис Обрамец родился и вырос в Севастополе, окончил школу в 2019 году, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли, увлекался футболом.После срочной службы в одной из береговых частей ЧФ, с началом спецоперации заключил контракт о прохождении военной службы в войсках Национальной гвардии РФ, неоднократно направлялся для выполнения служебно-боевых задач в зону проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижнегорске простились с героем СВО Владимиром ЯценкоВ Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием ЕфимовымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, утраты, память, михаил развожаев
Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Денисом Обрамцом – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник простились с погибшим героем спецоперации, росгвардейцем Денисом Обрамцом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня мы проводили в последний путь ефрейтора Дениса Сергеевича Обрамца. Денис Сергеевич погиб, выполняя задачи по обеспечению действий группировки войск Национальной гвардии. Будем помнить нашего героя", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Денис Обрамец родился и вырос в Севастополе, окончил школу в 2019 году, затем Севастопольский колледж сервиса и торговли, увлекался футболом.
После срочной службы в одной из береговых частей ЧФ, с началом спецоперации заключил контракт о прохождении военной службы в войсках Национальной гвардии РФ, неоднократно направлялся для выполнения служебно-боевых задач в зону проведения СВО.
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