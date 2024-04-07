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В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым
В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым - РИА Новости Крым, 07.04.2024
В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым
В понедельник в Раздольненском районе Крыма простятся с героем спецоперации Валерием Ефимовым, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T22:03
2024-04-07T22:03
раздольненский район крыма
память
денис олейник
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Раздольненском районе Крыма простятся с героем спецоперации Валерием Ефимовым, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.Глава администрации подчеркнул, что Валерий Ефимов навсегда останется примером чести и доблести, верности своему долгу, имя героя будет навечно занесено в историю России.Денис Олейник выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего. Проститься с героем СВО можно будет в понедельник, 8 апреля, в 13:00 по адресу: с. Славянское, ул. А. Кима 23.
раздольненский район крыма
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раздольненский район крыма, память, денис олейник, утраты
В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым

В Раздольненском районе Крыма 8 апреля простятся с героем СВО Валерием Ефимовым

22:03 07.04.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Раздольненском районе Крыма простятся с героем спецоперации Валерием Ефимовым, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.

"В ходе проведения СВО, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк Ефимов Валерий Петрович", – написал в Telegram-канале Олейник.

Глава администрации подчеркнул, что Валерий Ефимов навсегда останется примером чести и доблести, верности своему долгу, имя героя будет навечно занесено в историю России.
Денис Олейник выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего. Проститься с героем СВО можно будет в понедельник, 8 апреля, в 13:00 по адресу: с. Славянское, ул. А. Кима 23.
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаВалерий Ефимов
Валерий Ефимов
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
Валерий Ефимов
Раздольненский район КрымаПамятьДенис ОлейникУтраты
 
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