https://crimea.ria.ru/20240407/v-razdolnenskom-rayone-kryma-prostyatsya-s-geroem-svo-valeriem-efimovym-1136353072.html

В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым

В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым - РИА Новости Крым, 07.04.2024

В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием Ефимовым

В понедельник в Раздольненском районе Крыма простятся с героем спецоперации Валерием Ефимовым, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T22:03

2024-04-07T22:03

2024-04-07T22:03

раздольненский район крыма

память

денис олейник

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Раздольненском районе Крыма простятся с героем спецоперации Валерием Ефимовым, погибшим в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.Глава администрации подчеркнул, что Валерий Ефимов навсегда останется примером чести и доблести, верности своему долгу, имя героя будет навечно занесено в историю России.Денис Олейник выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего. Проститься с героем СВО можно будет в понедельник, 8 апреля, в 13:00 по адресу: с. Славянское, ул. А. Кима 23.

раздольненский район крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раздольненский район крыма, память, денис олейник, утраты