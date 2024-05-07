Рейтинг@Mail.ru
Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240507/pogib-pod-khersonom-v-feodosii-otkryli-pamyatnuyu-dosku-geroyu-svo-1137113329.html
Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
В Приморском под Феодосией во вторник открыта мемориальная доска в честь погибшего участника спецоперации Владислава Субочева. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T20:41
2024-05-07T20:41
память
герои сво
крым
россия
новости
новости крыма
общество
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137113215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e5f24486dd8bc8e0ca7777d723b2ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Приморском под Феодосией во вторник открыта мемориальная доска в честь погибшего участника спецоперации Владислава Субочева. Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии приняли участие представители местной власти, общественники и учащиеся.Почетное право открыть памятную доску было предоставлено семье военнослужащего. Собравшиеся почтили память Владислава Субочева минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.Владислав родился 5 апреля 2000 года в селе Красногорка Ленинского района. После школы поступил в приморском филиале КГМТУ. Осенью 2019 года был призван в армию, в 2021 подписал контракт с Вооруженными Силами РФ, а в феврале 2022 отправился в зону СВО. Погиб при выполнении боевого задания в селе Крещеновка Херсонской области 2 октября 2022 года. Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым". Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на УкраинеЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВОВ Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом
https://crimea.ria.ru/20240507/oni-nashi-rodnye-v-krymu-lyudi-80-let-ukhazhivayut-za-bratskoy-mogiloy-1137108686.html
https://crimea.ria.ru/20240507/na-khersonschine-vosstanovili-memorial-voinskoy-slavy-i-zazhgli-vechnyy-ogon-1137106352.html
крым
россия
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137113215_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db39253b7f4b7af10e0b8e028e819c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
память, герои сво, крым, россия, новости, новости крыма, общество, феодосия
Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО

В Феодосии открыли мемориальную доску участнику СВО Владиславу Субочеву

20:41 07.05.2024
 
В Феодосии открыли мемориальную доску участнику СВО Владиславу Субочеву
В Феодосии открыли мемориальную доску участнику СВО Владиславу Субочеву
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Приморском под Феодосией во вторник открыта мемориальная доска в честь погибшего участника спецоперации Владислава Субочева. Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии приняли участие представители местной власти, общественники и учащиеся.

"Сегодня на фасаде филиала Керченского государственного морского технологического университета в поселке Приморский была торжественно открыта памятная доска погибшему участнику специальной военной операции Владиславу Олеговичу Субочеву", - сказано в сообщении мэрии.

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено семье военнослужащего. Собравшиеся почтили память Владислава Субочева минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Владислав родился 5 апреля 2000 года в селе Красногорка Ленинского района. После школы поступил в приморском филиале КГМТУ. Осенью 2019 года был призван в армию, в 2021 подписал контракт с Вооруженными Силами РФ, а в феврале 2022 отправился в зону СВО. Погиб при выполнении боевого задания в селе Крещеновка Херсонской области 2 октября 2022 года. Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).
В Саках семьи железнодорожников ухаживают за расположенной в их огороде братской могилой - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
19:30
"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой
В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым". Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине
За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом
В Херсонской области восстанавливают памятники героям ВОВ
19:40
На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
 
ПамятьГерои СВОКрымРоссияНовостиНовости КрымаОбществоФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26"Свечи памяти" зажгли в Крыму
21:13В Крыму начинается Вахта Памяти
20:41Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО
20:16В Крыму обнаружено больше 3,5 тысяч останков бойцов Красной Армии
19:47Путин подписал Указ о национальных целях развития России
19:40На Херсонщине восстановили мемориал воинской славы и зажгли Вечный огонь
19:30"Они наши родные": в Крыму люди 80 лет ухаживают за братской могилой
19:05Атаки ВСУ на Донецк и Горловку - ранены пятеро мирных жителей
18:46Крымский турбизнес адаптировался к новым обстоятельствам – мнение
18:32Аксенов: крымчане жалуются на качество медицинского обслуживания
18:21Пункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками
17:55О чем говорит реакция США на учения с ядерным оружием в России
17:27Гутерриш призвал Израиль прекратить любую эскалацию в регионе
16:57В Севастополе стрельба – власти назвали причину
16:48Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
16:36В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая
16:21Мемориал погибшим красноармейцам восстановлен в Мариуполе
15:57Между Авдеевкой и Донецком пустили автобусы
15:46В Белоруссии проводят проверку готовности ядерных сил
15:33В Крыму найдены и идентифицированы останки советского солдата из Абхазии
Лента новостейМолния