https://crimea.ria.ru/20240507/pogib-pod-khersonom-v-feodosii-otkryli-pamyatnuyu-dosku-geroyu-svo-1137113329.html

Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО

Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Погиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВО

В Приморском под Феодосией во вторник открыта мемориальная доска в честь погибшего участника спецоперации Владислава Субочева. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T20:41

2024-05-07T20:41

2024-05-07T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Приморском под Феодосией во вторник открыта мемориальная доска в честь погибшего участника спецоперации Владислава Субочева. Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятии приняли участие представители местной власти, общественники и учащиеся.Почетное право открыть памятную доску было предоставлено семье военнослужащего. Собравшиеся почтили память Владислава Субочева минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.Владислав родился 5 апреля 2000 года в селе Красногорка Ленинского района. После школы поступил в приморском филиале КГМТУ. Осенью 2019 года был призван в армию, в 2021 подписал контракт с Вооруженными Силами РФ, а в феврале 2022 отправился в зону СВО. Погиб при выполнении боевого задания в селе Крещеновка Херсонской области 2 октября 2022 года. Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).В Крыму хотят изваять скульптуру, воплощающую образ матери защитника отечества. Конкурс объявили в региональной общественной организации "Жена и Мать Героя. Крым". Конкурс на проект скульптуры, которая должна "восхищать и вдохновлять", стартует 1 мая и завершится 30 июля текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на УкраинеЗа отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВОВ Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом

https://crimea.ria.ru/20240507/oni-nashi-rodnye-v-krymu-lyudi-80-let-ukhazhivayut-za-bratskoy-mogiloy-1137108686.html

https://crimea.ria.ru/20240507/na-khersonschine-vosstanovili-memorial-voinskoy-slavy-i-zazhgli-vechnyy-ogon-1137106352.html

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