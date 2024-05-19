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В Севастополе и пригороде нет света из-за неотложных работ – адреса - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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В Севастополе и пригороде нет света из-за неотложных работ – адреса
В Севастополе и пригороде нет света из-за неотложных работ – адреса - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В Севастополе и пригороде нет света из-за неотложных работ – адреса
В Севастополе и прилегающих населенных пунктах в воскресенье введены отключения света на время проведения неотложных ремонтных работ. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T12:23
2024-05-19T12:23
севастополь
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и прилегающих населенных пунктах в воскресенье введены отключения света на время проведения неотложных ремонтных работ. Об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго".В Севастополе свет отключат абонентам проспекта Колобова, 1-го и 2-го Папоротникового переулков, Столетовског проспекта, на улицах Папоротниковая, Василия Жукова, Новикова, Солнечная, Снайперская, Скальная, Александра Маринеско, Тараса Шевченко, Челнокова, бухте Омега.Сыета не будет также на улицах Пограничная, Деметринская, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Ильи Юткевича, Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Лесхозная, переулках Блиндажный и Кирьянова.Отключения коснутся и садовых товариществах "Рыбак", "Рыбак-5", "Керамик", "Благодатный", "Сапун-гора", "Швейник" и "Южное".В поселке Любимовка электроэнергию частично отключат абонентам улиц Новая, Софьи Перовской и ЗАО "С. Перовской".В поселке Кача частичное отключение ожидается на улицах Красноармейская, Марии Расковой, Первомайская, Ударная, Нестерова, Кожедуба, Сафонова, Маршала Колдунова, Братьев Глинки, Якова Смушкевича, Рыжкова и на набережной Чкалова.Ранее в "Севастопольэнерго" сообщали о том, что Балаклава частично осталась без света из-за технологического нарушения в электрических сетях.Утром в субботу Развожаев сообщил, что ремонтные работы на подстанции "Севастополь" после атаки ВСУ 17 мая завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. В результате атаки в ночь на пятницу сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожены 9 ракет ATACMSАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУТроллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
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В Севастополе и пригороде нет света из-за неотложных работ – адреса

Жители Севастополя и пригорода остались без света из-за неотложных работ на сетях

12:23 19.05.2024
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Ремонт ЛЭП в Крыму. Архивное фото
Ремонт ЛЭП в Крыму. Архивное фото
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе и прилегающих населенных пунктах в воскресенье введены отключения света на время проведения неотложных ремонтных работ. Об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго".
"Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании сегодня будет ограничена подача электроэнергии в период до 17 часов на один-полтора часа", - сказано в сообщении.
В Севастополе свет отключат абонентам проспекта Колобова, 1-го и 2-го Папоротникового переулков, Столетовског проспекта, на улицах Папоротниковая, Василия Жукова, Новикова, Солнечная, Снайперская, Скальная, Александра Маринеско, Тараса Шевченко, Челнокова, бухте Омега.
Сыета не будет также на улицах Пограничная, Деметринская, Богдана Хмельницкого, Терлецкого, Ильи Юткевича, Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Лесхозная, переулках Блиндажный и Кирьянова.
Отключения коснутся и садовых товариществах "Рыбак", "Рыбак-5", "Керамик", "Благодатный", "Сапун-гора", "Швейник" и "Южное".
В поселке Любимовка электроэнергию частично отключат абонентам улиц Новая, Софьи Перовской и ЗАО "С. Перовской".
В поселке Кача частичное отключение ожидается на улицах Красноармейская, Марии Расковой, Первомайская, Ударная, Нестерова, Кожедуба, Сафонова, Маршала Колдунова, Братьев Глинки, Якова Смушкевича, Рыжкова и на набережной Чкалова.
Ранее в "Севастопольэнерго" сообщали о том, что Балаклава частично осталась без света из-за технологического нарушения в электрических сетях.
Утром в субботу Развожаев сообщил, что ремонтные работы на подстанции "Севастополь" после атаки ВСУ 17 мая завершены и энергоснабжение восстановлено полностью. В результате атаки в ночь на пятницу сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.
Также наблюдались сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.
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