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Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
Балаклава обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:55
2024-05-19T11:55
2024-05-19T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, добавили в компании.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
Часть Балаклавы обесточена из-за технологического нарушения на сетях
11:55 19.05.2024 (обновлено: 11:58 19.05.2024)