https://crimea.ria.ru/20240519/balaklava-obestochena-iz-za-avarii-na-setyakh-1137391633.html

Балаклава обесточена из-за аварии на сетях

Балаклава обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Балаклава обесточена из-за аварии на сетях

В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T11:55

2024-05-19T11:55

2024-05-19T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, добавили в компании.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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