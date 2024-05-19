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Балаклава обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
Балаклава обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:55
2024-05-19T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, добавили в компании.
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РИА Новости Крым
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5
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Балаклава обесточена из-за аварии на сетях

Часть Балаклавы обесточена из-за технологического нарушения на сетях

11:55 19.05.2024 (обновлено: 11:58 19.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Балаклаве жители остались без электроснабжения в воскресенье из-за аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Севастопольэнерго".
"В 11:13 19 мая произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители — частично город Балаклава", - сказано в сообщении.
Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, добавили в компании.
 
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