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В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне
В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 31.01.2025
В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне
Трое погибших авиакатастрофе в США имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом сообщила на брифинге официальный... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:05
2025-01-31T10:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
сша
авиакатастрофа
самолет
вертолет
в мире
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Трое погибших авиакатастрофе в США имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат от лица российского МИД выразила соболезнования семьям погибших и всему американскому народу."Наше посольство находится на связи с госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - добавила Захарова.В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Александр Кирсанов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, авиакатастрофа, самолет, вертолет, в мире, общество, новости
В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

Как минимум у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт – МИД

10:05 31.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Трое погибших авиакатастрофе в США имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - сказала она.
Дипломат от лица российского МИД выразила соболезнования семьям погибших и всему американскому народу.
"Наше посольство находится на связи с госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - добавила Захарова.
В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.
Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Александр Кирсанов.
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Свеча
Вчера, 18:00
Российские тренеры и шесть фигуристов погибли при крушении самолета в США
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваСШААвиакатастрофаСамолетВертолетВ миреОбществоНовости
 
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