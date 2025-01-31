https://crimea.ria.ru/20250131/v-mid-rasskazali-o-pogibshikh-rossiyanakh-v-aviakatastrofe-v-vashingtone-1143821696.html

В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

Трое погибших авиакатастрофе в США имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом сообщила на брифинге официальный... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T10:05

2025-01-31T10:05

2025-01-31T10:05

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

сша

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Трое погибших авиакатастрофе в США имели российские паспорта, информация еще по одному пассажиру проверяется. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат от лица российского МИД выразила соболезнования семьям погибших и всему американскому народу."Наше посольство находится на связи с госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - добавила Захарова.В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, добавил американский лидер.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Александр Кирсанов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, авиакатастрофа, самолет, вертолет, в мире, общество, новости