В Ялте пройдет XI международный Черноморский Форум виноделия
В Ялте в мае пройдет XI международный Черноморский Форум виноделия
© Пресс-служба Госсовета РКXI международный Черноморский Форум Виноделия пройдёт 7-8 мая в Ялте
© Пресс-служба Госсовета РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. XI международный Черноморский Форум Виноделия пройдет 7-8 мая в Ялте. Об этом сообщили в Госсовете РК.
"Организация Форума в Ялте приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию проведения Ялтинской конференции союзных держав", – рассказала председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
По ее словам, на форум в Ялту, несмотря на сложную международную обстановку, приедут представители более 10 стран – страны Черноморского региона, Кавказа, Балкан, Куба, Китай и другие. За свою 11-летнюю историю Черноморский Форум Виноделия создал и укрепил концепцию "Винной Дипломатии", став основной русскоязычной площадкой для общения профессионалов отрасли и любителей вина в Черноморском регионе и фактически во всем мире.
"В мероприятиях Форума принимают участие большинство знаковых предприятий отрасли из всех винодельческих регионов России и многих зарубежных стран. В этом году также планируется участие представителей отрасли из новых регионов", – добавила Гридчина.
Ранее перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценили в ходе третьего Российского винодельческого форума в Москве. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. Виноделы планы по развитию отрасли в новых регионах, проанализировали перспективы международного сотрудничества.
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