https://crimea.ria.ru/20250226/v-yalte-proydet-xi-mezhdunarodnyy-chernomorskiy-forum-vinodeliya-1144505966.html

В Ялте пройдет XI международный Черноморский Форум виноделия

В Ялте пройдет XI международный Черноморский Форум виноделия - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Ялте пройдет XI международный Черноморский Форум виноделия

XI международный Черноморский Форум Виноделия пройдет 7-8 мая в Ялте. Об этом сообщили в Госсовете РК. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T22:04

2025-02-26T22:04

2025-02-26T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. XI международный Черноморский Форум Виноделия пройдет 7-8 мая в Ялте. Об этом сообщили в Госсовете РК.По ее словам, на форум в Ялту, несмотря на сложную международную обстановку, приедут представители более 10 стран – страны Черноморского региона, Кавказа, Балкан, Куба, Китай и другие. За свою 11-летнюю историю Черноморский Форум Виноделия создал и укрепил концепцию "Винной Дипломатии", став основной русскоязычной площадкой для общения профессионалов отрасли и любителей вина в Черноморском регионе и фактически во всем мире. Ранее перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценили в ходе третьего Российского винодельческого форума в Москве. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. Виноделы планы по развитию отрасли в новых регионах, проанализировали перспективы международного сотрудничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорКрымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыВ Крым приедут иностранные виноделы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), анастасия гридчина, новости, крым, новости крыма, общество, виноделие, виноделие в крыму