https://crimea.ria.ru/20250226/kogda-v-sevastopole-poyavitsya-novyy-detsad-na-260-mest-1144495703.html

Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест

Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест

Строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T21:48

2025-02-26T21:48

2025-02-26T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, на сегодня кровельные работы на объекте завершены, а фасадные – в высокой степени готовности. Специалисты уже приступили к прокладке внутренних инженерных сетей и черновой отделке здания. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.Также, по его словам, помимо традиционных для детсада помещений – медпункта, постирочной и пищеблока – будут столярная мастерская и помещения для кружковых занятий, а также физкультурный и музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога.По словам губернатора, пока в Севастополе нет очереди в детские сады, но новые учреждения все равно строят – на перспективу, "с учетом того, что город растет и развивается" и чтобы проблем с местами не возникало в дальнейшем.Он напомнил, что рядом на этой улице уже построен детский сад на 120 мест и заработал спорткомплекс. В этом же году, по словам Развожаева, появится и дорога-дублер, протяженностью более 300 метров, которая ведет к новым социальным объектам.Ранее сообщалось, что на улице Вакуленчука достроили новый спорткомплекс "Спартак", он уже открылся, и в День защитника Отечества здесь прошел первый фестиваль севастопольского бокса.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, детский сад, образование в крыму и севастополе, новости севастополя, общество, крым, новости крыма, строительство