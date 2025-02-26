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Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
Строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T21:48
2025-02-26T21:48
2025-02-26T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, на сегодня кровельные работы на объекте завершены, а фасадные – в высокой степени готовности. Специалисты уже приступили к прокладке внутренних инженерных сетей и черновой отделке здания. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.Также, по его словам, помимо традиционных для детсада помещений – медпункта, постирочной и пищеблока – будут столярная мастерская и помещения для кружковых занятий, а также физкультурный и музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога.По словам губернатора, пока в Севастополе нет очереди в детские сады, но новые учреждения все равно строят – на перспективу, "с учетом того, что город растет и развивается" и чтобы проблем с местами не возникало в дальнейшем.Он напомнил, что рядом на этой улице уже построен детский сад на 120 мест и заработал спорткомплекс. В этом же году, по словам Развожаева, появится и дорога-дублер, протяженностью более 300 метров, которая ведет к новым социальным объектам.Ранее сообщалось, что на улице Вакуленчука достроили новый спорткомплекс "Спартак", он уже открылся, и в День защитника Отечества здесь прошел первый фестиваль севастопольского бокса.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
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севастополь, михаил развожаев, детский сад, образование в крыму и севастополе, новости севастополя, общество, крым, новости крыма, строительство
Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест
Новый детсад в Севастополе на улице Вакуленчука достроят в 2025 году – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Строительство нового детского сада на 260 мест на улице Вакуленчука в Севастополе планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, на сегодня кровельные работы на объекте завершены, а фасадные – в высокой степени готовности. Специалисты уже приступили к прокладке внутренних инженерных сетей и черновой отделке здания. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.
"Завершить строительство садика планируем в этом году", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.
Также, по его словам, помимо традиционных для детсада помещений – медпункта, постирочной и пищеблока – будут столярная мастерская и помещения для кружковых занятий, а также физкультурный и музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога.
"Предусмотрели оборудование для маломобильных групп населения, включая специальные санузлы, пандусы и игровую площадку для детей с особенностями здоровья. Также в здании установлен пассажирский лифт и подъемник для доставки еды на второй этаж", – добавил Развожаев.
По словам губернатора, пока в Севастополе нет очереди в детские сады, но новые учреждения все равно строят – на перспективу, "с учетом того, что город растет и развивается" и чтобы проблем с местами не возникало в дальнейшем.
Он напомнил, что рядом на этой улице уже построен детский сад на 120 мест и заработал спорткомплекс. В этом же году, по словам Развожаева, появится и дорога-дублер, протяженностью более 300 метров, которая ведет к новым социальным объектам.
Ранее сообщалось
, что на улице Вакуленчука достроили новый спорткомплекс "Спартак", он уже открылся, и в День защитника Отечества здесь прошел первый фестиваль севастопольского бокса.
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