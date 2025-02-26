https://crimea.ria.ru/20250226/nad-krymom-snova-otrabotala-pvo---sbity-esche-dva-bespilotnika-1144510279.html
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T21:39
2025-02-26T21:39
2025-02-26T21:44
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915681f63bee9f46af082e378f763db3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее, период с 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_facbb03fa24f379a14ef4208567c5200.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА
21:39 26.02.2025 (обновлено: 21:44 26.02.2025)