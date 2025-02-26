https://crimea.ria.ru/20250226/nad-krymom-snova-otrabotala-pvo---sbity-esche-dva-bespilotnika-1144510279.html

Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника

Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника

Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T21:39

2025-02-26T21:39

2025-02-26T21:44

министерство обороны рф

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/12/1143466607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915681f63bee9f46af082e378f763db3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее, период с 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма