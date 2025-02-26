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Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T21:39
2025-02-26T21:44
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее, период с 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Над Крымом снова отработала ПВО - сбиты еще два беспилотника

Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА

21:39 26.02.2025 (обновлено: 21:44 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты еще два украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
"Около 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее, период с 19:15 до 19:50 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.
В ночь на среду средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на юг России. По данным Минобороны РФ, 83 дрона были перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 30 – над Республикой Крым, восемь беспилотников – над акваторией Азовского моря, еще пять БПЛА – над акваторией Черного моря.
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Министерство обороны РФКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости Крыма
 
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