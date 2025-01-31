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Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Землю накроет магнитная буря

1 февраля Землю накроет новая магнитная буря уровня G1 (слабая буря). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T09:21

2025-01-31T09:21

2025-01-31T09:53

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 1 февраля Землю накроет новая магнитная буря уровня G1 (слабая буря). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.В соответствии с графиком на сайте Лаборатории, магнитная буря начнется в полночь и продолжится до 3 часов ночи. Затем геомагнитная сфера ненадолго успокоится. Следующий магнитосферный удар случится уже в 6 часов утра, и волнение будет продолжаться до полудня. Далее до 15.00 вероятны небольшие всплески космической активности, однако штормовых значений они уже не достигнут.Как поясняют ученые, на этот раз солнечное событие связано с двумя корональными дырами на севере и на юге Солнца. Вероятности бурь уровня G2 на этой неделе составляют около 20 %. Вероятность более сильных событий – менее 5 %.В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, сообщал ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

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магнитные бури, космос, солнце, новости, стихия, земля, метеозависимость, здоровье