https://crimea.ria.ru/20250131/zemlyu-nakroet-magnitnaya-burya-1143820362.html
Землю накроет магнитная буря
Землю накроет магнитная буря - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Землю накроет магнитная буря
1 февраля Землю накроет новая магнитная буря уровня G1 (слабая буря). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T09:21
2025-01-31T09:21
2025-01-31T09:53
магнитные бури
космос
солнце
новости
стихия
земля
метеозависимость
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084495_0:72:616:420_1920x0_80_0_0_da76ef6c05351c039be979f2de713164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 1 февраля Землю накроет новая магнитная буря уровня G1 (слабая буря). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.В соответствии с графиком на сайте Лаборатории, магнитная буря начнется в полночь и продолжится до 3 часов ночи. Затем геомагнитная сфера ненадолго успокоится. Следующий магнитосферный удар случится уже в 6 часов утра, и волнение будет продолжаться до полудня. Далее до 15.00 вероятны небольшие всплески космической активности, однако штормовых значений они уже не достигнут.Как поясняют ученые, на этот раз солнечное событие связано с двумя корональными дырами на севере и на юге Солнца. Вероятности бурь уровня G2 на этой неделе составляют около 20 %. Вероятность более сильных событий – менее 5 %.В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, сообщал ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084495_0:0:560:420_1920x0_80_0_0_c4b7675a514efdd2a1d600334dea5341.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, космос, солнце, новости, стихия, земля, метеозависимость, здоровье
Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря произойдет на Земле в субботу - ученые
09:21 31.01.2025 (обновлено: 09:53 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 1 февраля Землю накроет новая магнитная буря уровня G1 (слабая буря). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В соответствии с графиком на сайте Лаборатории, магнитная буря начнется в полночь и продолжится до 3 часов ночи. Затем геомагнитная сфера ненадолго успокоится. Следующий магнитосферный удар случится уже в 6 часов утра, и волнение будет продолжаться до полудня. Далее до 15.00 вероятны небольшие всплески космической активности, однако штормовых значений они уже не достигнут.
Как поясняют ученые, на этот раз солнечное событие связано с двумя корональными дырами на севере и на юге Солнца. Вероятности бурь уровня G2 на этой неделе составляют около 20 %. Вероятность более сильных событий – менее 5 %.
"Но, в целом, конечно, Солнце объект сложный, так что ничего не исключено. Заметим лишь, что "небывалых по силе" бурь ждать не стоит ни при каком сценарии. При корональных дырах их просто не бывает – нужны сильные вспышки", - успокаивают специалисты.
В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность
за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, сообщал ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: