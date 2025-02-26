https://crimea.ria.ru/20250226/na-podlete-k-sevastopolyu-unichtozheny-chetyre-bespilotnika--1144478354.html
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T05:39
2025-02-26T05:39
2025-02-26T06:11
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
происшествия
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
новости севастополя
срочные новости крыма
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_251:142:3107:1748_1920x0_80_0_0_1057f6e08c2fe2c2b549761053b9c5e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, атака была отражена в ночь на среду.В это же время движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение действовало около двух часов.Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Кроме того, разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_887:99:3107:1764_1920x0_80_0_0_66541cf290bfb8c2ddabaea46a02faa7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, черное море, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, срочные новости крыма, пво
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
Над Черным морем на подлете к Севастополю уничтожили четыре беспилотника
05:39 26.02.2025 (обновлено: 06:11 26.02.2025)