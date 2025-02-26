https://crimea.ria.ru/20250226/na-podlete-k-sevastopolyu-unichtozheny-chetyre-bespilotnika--1144478354.html

На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника

На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025

На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника

Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T05:39

2025-02-26T05:39

2025-02-26T06:11

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, атака была отражена в ночь на среду.В это же время движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение действовало около двух часов.Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Кроме того, разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, черное море, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, срочные новости крыма, пво