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На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 26.02.2025
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T05:39
2025-02-26T06:11
севастополь
михаил развожаев
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атаки всу на крым
происшествия
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его данным, атака была отражена в ночь на среду.В это же время движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение действовало около двух часов.Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Кроме того, разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, черное море, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, срочные новости крыма, пво
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника

Над Черным морем на подлете к Севастополю уничтожили четыре беспилотника

05:39 26.02.2025 (обновлено: 06:11 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Четыре беспилотника. которые летели в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его данным, атака была отражена в ночь на среду.

"Громкие звуки, которые было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега", - сообщил он в Telegram-канале.

В это же время движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение действовало около двух часов.
Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Кроме того, разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.
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